EUA afirmam ter cobrado da Venezuela autorização para retorno de María Corina Machado

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A líder da oposição retornou à Venezuela após a presidente interina Delcy Rodríguez ter afirmado que ela estaria livre para entrar no país

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o governo Trump comunicou às autoridades interinas da Venezuela "há semanas e semanas" que a líder da oposição María Corina Machado deveria ter permissão para retornar, à medida que o país avança nos preparativos para as eleições do próximo ano.

Rubio disse aos repórteres, em uma teleconferência, que o governo da presidente interina Delcy Rodríguez respondeu aos EUA afirmando que Machado estava livre para entrar no país. Machado retornou à Venezuela no fim de semana.

"Há semanas e semanas, conversamos com as autoridades interinas e simplesmente dissemos: Olhem, nossa expectativa é que ela seja venezuelana, que seu lugar seja em seu país. Esse é o país de onde ela vem. Ela deve ter permissão para retornar. Ela deve poder voltar sem qualquer impedimento", disse Rubio.

Ele alegou que os EUA não haviam desencorajado Machado a retornar à Venezuela, exceto imediatamente após os terremotos devastadores ocorridos em junho. Disse ainda que isso ocorreu porque EUA consideravam como prioridade garantir a entrada de ajuda humanitária e de emergência no país.

Rubio se pronunciou depois que as autoridades venezuelanas e figuras da oposição chegaram a um acordo, na semana passada, sobre um plano para reformar o processo eleitoral do país, a fim de que eleições livres e justas possam ocorrer em algum momento de 2027.

Ele afirmou que o governo Trump - que capturou o ditador Nicolás Maduro em uma operação militar em janeiro e o levou aos EUA para responder a acusações de tráfico de drogas - estaria acompanhando os acontecimentos de perto e instando todas as partes a cumprirem o novo processo.

"Obviamente, precisamos usar nossa influência junto ao governo para que as autoridades interinas garantam que o processo avance de maneira responsável", disse Rubio. "Nosso objetivo aqui é realizar uma eleição."

Machado passou a maior parte de 2025 escondida na Venezuela antes de fugir clandestinamente, em dezembro daquele ano, para a Noruega, onde recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Posteriormente, ela entregou sua medalha ao presidente Donald Trump.

Ela retornou à Venezuela no domingo, em sua primeira aparição pública desde que os EUA destituíram Maduro e o substituíram por Rodríguez, que havia sido sua vice-presidente e agora já ultrapassou o prazo autorizado para exercer o cargo, sem que nenhuma eleição tenha sido marcada até o momento.

Rubio afirmou que o objetivo dos EUA é ajudar a estabelecer uma estrutura eleitoral sustentável que dê a todos os partidos confiança no resultado da votação.

Para chegar lá, Rubio afirmou que a Venezuela precisa estabilizar sua economia e reconstruir suas instituições, incluindo o judiciário e o conselho eleitoral, além de proporcionar um espaço aberto para a expressão política, que dependerá da liberdade de imprensa e do acesso a todos os meios de comunicação, incluindo plataformas online.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão.

