Comissão da ONU acusa Israel de continuar cometendo um genocídio em Gaza durante o cessar-fogo

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O relatório aponta indícios de "crimes de guerra e contra a humanidade, incluindo extermínio, perseguição, tortura e violência sexual" na Palestina

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Uma comissão independente das Nações Unidas denunciou nesta segunda-feira, 26, que Israel continua cometendo "atos de genocídio" na Faixa de Gaza durante o cessar-fogo acordado há um ano com as milícias palestinas e, no que diz respeito à Cisjordânia, vê indícios claros de ataques seletivos de caráter étnico, entre eles assassinatos, torturas e abusos sexuais.

Em seu relatório, a Comissão Internacional Independente de Investigação sobre o Território Palestino Ocupado conclui que Israel cometeu "crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo extermínio, perseguição, tortura, estupro e outras formas de violência sexual no território palestino ocupado", atacando intencionalmente civis palestinos "ao mesmo tempo em que continua cometendo genocídio em Gaza".

Enquanto em Gaza "as autoridades e forças israelenses continuam cometendo atos genocidas, mesmo após o chamado acordo de cessar-fogo, com a intenção de destruir o povo palestino, total ou parcialmente", a Cisjordânia está sendo palco de "assassinatos intencionais" orquestrados por Israel.

"A destruição de moradias na Cisjordânia, combinada com a persistente negação de responsabilidade por parte de Israel, faz parte de uma estratégia mais ampla para exterminar e deslocar os palestinos e impor condições de vida insuportáveis", acrescenta o presidente da comissão, Srinivasan Muralidhar.

Além disso, o grupo conclui que a tortura, a violência reprodutiva, o estupro e outras formas de violência sexual "fazem parte de um ataque mais amplo dirigido contra a população civil na Cisjordânia" e que a violência sexual "tem sido utilizada com a intenção de deslocar, subjugar e desestabilizar o povo palestino".

A comissão da ONU também dirige duras críticas à Autoridade Palestina, o governo palestino na Cisjordânia reconhecido pela comunidade internacional, ao qual acusa diretamente de atacar os palestinos que expressam opiniões dissidentes. "Jornalistas e defensores dos direitos humanos foram assassinados e feridos, o que resultou em um espaço cívico cada vez mais restrito", alerta a comissão.

Denuncia, além disso, que, desde o início da guerra em Gaza, a Autoridade Palestina "não conduziu investigações eficazes e imparciais sobre os incidentes de assassinatos nem garantiu uma reparação efetiva, incluindo uma indenização financeira às vítimas e seus familiares".

GUTERRES ALERTA PARA A SOMBRA DA "LIMPEZA ÉTNICA"

Enquanto isso, do Egito, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, denunciou o momento crítico que a Cisjordânia atravessa, palco, nos últimos meses, de uma intensificação dos ataques de colonos israelenses à população palestina, muitas vezes com o aval do Exército.

"Estou profundamente alarmado com a atuação de Israel na Cisjordânia ocupada", declarou o secretário-geral da ONU, onde os assentamentos israelenses "estão se expandindo", os despejos são "incessantes" e os palestinos estão sendo expulsos de suas terras.

"Estamos testemunhando um ambiente cada vez mais opressivo, no qual paira, de forma cada vez mais evidente, o espectro de uma limpeza étnica", acrescentou.