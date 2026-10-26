Arábia Saudita, Paquistão e Turquia se reúnem com Irã para evitar escalada com EUA e Israel

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Reuniões em Teerã também abordam a guerra no Iêmen e os ataques houthis à Arábia Saudita, enquanto Catar participa dos esforços diplomáticos

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Delegações de alto nível da Arábia Saudita, do Paquistão e da Turquia estiveram em Teerã, capital do Irã, nesta segunda-feira (26) para reuniões com autoridades iranianas, em uma tentativa de evitar a retomada dos confrontos entre o Irã, de um lado, e Israel e os Estados Unidos, de outro, informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

A guerra no Iêmen e os ataques realizados pelos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, contra a Arábia Saudita também foram pauta das discussões, segundo duas autoridades regionais que falaram sob condição de anonimato, por não estarem autorizadas a conversar com a imprensa.

Irã prevê discussão sobre ameaças à segurança regional

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, declarou a jornalistas na capital iraniana que a pauta da reunião não estava definida, mas que as conversas "sem dúvida abordariam as ameaças mais urgentes à segurança regional".

A Arábia Saudita afirmou, em um comunicado, que as delegações esperavam encontrar "meios para reduzir as tensões, fortalecer a segurança regional e promover a estabilidade na região".

Catar participa de esforços diplomáticos em coordenação com os EUA

Mediadores do Catar também viajaram a Teerã no domingo, atuando em coordenação com os Estados Unidos, como parte dos esforços para diminuir as tensões regionais, informou uma autoridade regional, sob condição de anonimato, dada a sensibilidade das negociações.

As conversas ocorrem em um momento em que muitos no Irã temem um possível retorno a uma guerra em larga escala. Líderes israelenses e americanos têm intensificado suas ameaças às vésperas de eleições em ambos os países, enquanto os líderes iranianos mantêm uma postura desafiadora.

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