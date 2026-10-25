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Trump diz estar observando eleições no Brasil, mas desconversa sobre apoiar algum candidato

O The New York Times escreveu, em seu editorial de opinião, que os EUA têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 16:02
São três fases de acordo com o plano esboçado pelo governo de Donald Trump
São três fases de acordo com o plano esboçado pelo governo de Donald Trump - ROD LAMKEY JR/AP

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que está acompanhando as eleições no Brasil, mas evitou, novamente, responder se estava apoiando algum dos candidatos.

"Estamos observando", frisou Trump ao ser perguntado por um repórter, na Casa Branca, se estava apoiando alguém na disputa brasileira.

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O jornal americano The New York Times escreveu, em seu editorial de opinião deste domingo, 25, que os Estados Unidos têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras. Segundo a publicação, Washington tem se tornado mais respeitoso com outras democracias e evitado, em grande parte, intervir em suas campanhas, mas o presidente Donald Trump estaria levando os EUA de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente".

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O jornal cita as eleições brasileiras e diz que Trump não endossou formalmente Flávio Bolsonaro (PL), mas promulgou políticas fora do padrão da tradição diplomática americana a seu favor.

 

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