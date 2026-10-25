Trump diz estar observando eleições no Brasil, mas desconversa sobre apoiar algum candidato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O The New York Times escreveu, em seu editorial de opinião, que os EUA têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que está acompanhando as eleições no Brasil, mas evitou, novamente, responder se estava apoiando algum dos candidatos.

"Estamos observando", frisou Trump ao ser perguntado por um repórter, na Casa Branca, se estava apoiando alguém na disputa brasileira.

O jornal americano The New York Times escreveu, em seu editorial de opinião deste domingo, 25, que os Estados Unidos têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras. Segundo a publicação, Washington tem se tornado mais respeitoso com outras democracias e evitado, em grande parte, intervir em suas campanhas, mas o presidente Donald Trump estaria levando os EUA de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente".

O jornal cita as eleições brasileiras e diz que Trump não endossou formalmente Flávio Bolsonaro (PL), mas promulgou políticas fora do padrão da tradição diplomática americana a seu favor.



