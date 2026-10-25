Papa pede o fim das hostilidades no Iêmen e reza pelas vítimas do atentado a uma igreja ortodoxa na Jordânia

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A declaração do pontífice norte-americano ocorreu neste domingo (25), durante a oração do Ângelus para os fiéis que acompanhavam na Praça de São Pedro

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O Papa Leão XIV manifestou sua preocupação com "a grave situação humanitária no Iêmen, especialmente na cidade de Taiz, onde a população sofre com a falta de alimentos, água e assistência médica" e fez "um forte apelo para que cessem as hostilidades e seja garantido ao povo iemenita e a todos os povos da região o direito de viver em paz".

Foi o que afirmou o Pontífice durante a oração do Ângelus na Praça de São Pedro neste domingo, onde também assegurou suas orações por "todos aqueles que foram assassinados e ficaram feridos" no ataque terrorista perpetrado na última sexta-feira "contra os fiéis da Igreja Ortodoxa de São Jorge, em Hamud, na Jordânia", que causou nove mortos e cerca de 40 feridos.

"Minha solidariedade a essa comunidade e a todo o país, que se destaca pela convivência pacífica e pelo respeito entre as diferentes religiões", afirmou o Papa no segundo Ângelus após sua cirurgia pulmonar realizada no último dia 13 de outubro.

O PAPA NÃO VIAJARÁ PARA ASSÍS

Leão XIV lembrou também que, no próximo dia 27 de outubro, será comemorado em Assis o 40º aniversário do histórico encontro inter-religioso convocado por São João Paulo II, ao qual se unirão espiritualmente os chefes das Igrejas e os líderes religiosos que se reunirão na cidade italiana.

"Nunca como agora ficou tão evidente que as guerras, além de semearem morte e destruição, também empobrecem e prejudicam o mundo", afirmou ele, pedindo que "o Senhor inspire as escolhas em prol do diálogo e da paz".

O Papa Leão XIV tinha previsto viajar para Assis no dia 27 de outubro para participar do encontro "Paz desarmada e desarmante", que comemora o 40º aniversário da Jornada Mundial de Oração pela Paz, convocada por São João Paulo II, mas acabou cancelando a viagem por recomendação médica, para continuar sua recuperação após a cirurgia à qual se submeteu para a remoção de um adenocarcinoma no pulmão, conforme informou nesta sexta-feira a Santa Sé.

Em um comunicado publicado pela Sala de Imprensa do Vaticano, explica-se que "dado o pouco tempo decorrido desde a cirurgia, os médicos responsáveis pelo tratamento não consideram oportuno o voo de helicóptero previsto para 27 de outubro".

De qualquer forma, o boletim médico desta sexta-feira destacou que "conforme programado, o Santo Padre se submeteu a uma radiografia de controle do tórax" e o exame confirmou "sua excelente evolução pós-operatória".