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França eleva para 142 o número de detidos em Paris durante os protestos de sábado

Em toda a França, apesar das restrições estabelecidas, as manifestações reuniram 410.000 manifestantes, segundo dados do Ministério do Interior

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 16:08
França eleva para 142 o número de detidos em Paris durante os protestos de sábado
França eleva para 142 o número de detidos em Paris durante os protestos de sábado - AP Photo/Thibault Camus

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Um total de 142 pessoas foram detidas durante os protestos realizados no sábado (24) em Paris para exigir melhorias no poder de compra e defender os serviços públicos, ficando 126 delas sob custódia policial, conforme informou neste domingo a Prefeitura de Polícia da capital francesa.

Uma porta-voz do órgão, Hélène Denéchère, confirmou, em declarações coletadas pela BFMTV, o furto generalizado de um estabelecimento comercial e danos a uma concessionária de automóveis no contexto dos protestos. No entanto, ela destacou que "a rápida intervenção das forças de segurança" impediu que os participantes dos distúrbios tivessem acesso ao segundo local.

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Além disso, ela estimou em cerca de 500 o número de "manifestantes violentos" presentes no final da marcha em Paris, cuja participação ficou entre 110.000 e 250.000 pessoas.

Em toda a França, apesar das restrições estabelecidas, as manifestações reuniram 410.000 manifestantes, segundo dados do Ministério do Interior, um número que o sindicato CGT (Confederação Geral do Trabalho) elevou para 800.000. O ministro do Interior, Laurent Núñez, destacou que "as marchas transcorreram sem incidentes", embora tenha alertado para a presença de grupos radicais que se separaram das manifestações autorizadas para protagonizar atos violentos.

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Os confrontos se estenderam a cidades como Marselha, Toulouse, Nice e Tours, além de Paris.

Núñez denunciou que as forças de segurança tiveram de enfrentar um nível de violência "extremamente alto" e destacou que duas pessoas sofreram ferimentos graves durante as intervenções policiais, segundo o jornal "Le Monde".

Por sua vez, Denéchère reconheceu que, na manifestação anterior, havia sido subestimada "a afluência de pessoas que buscavam briga, seu número e seu potencial de violência".

Por esse motivo, diante da nova jornada de protestos deste sábado, as autoridades reforçaram o planejamento para "garantir a segurança da manifestação e dissuadir e impedir a chegada de vândalos". No total, as autoridades mobilizaram cerca de 70 mil policiais e gendarmes para controlar os protestos, um aumento de 20% em relação ao dia 17 de outubro.

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