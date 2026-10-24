EUA anunciam que todo o pessoal da Embaixada na Venezuela já trabalha a partir de Caracas

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Representante diplomático no país disse que objetivo final da reconstrução das relações é a realização de "eleições livres e justas"

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A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela informou neste sábado, 24, que todo o seu pessoal já está trabalhando em Caracas e destacou que o objetivo final da reconstrução das relações com o governo venezuelano é a realização de "eleições livres e justas".

"Hoje tenho o prazer de anunciar um grande passo. Todo o nosso pessoal já está trabalhando em nossa Embaixada (...). Já oferecemos toda a gama de serviços aos cidadãos norte-americanos e continuaremos ampliando nossos serviços consulares", explicou o encarregado de negócios da Embaixada, John M. Barrett, principal representante diplomático norte-americano em Caracas.

Barrett destacou que "o objetivo é claro: chegar à terceira fase para avançar rumo a eleições livres e justas, para que o povo venezuelano tenha uma democracia duradoura".

O diplomata se refere, assim, ao plano de três fases esboçado pelo governo de Donald Trump, que prevê a estabilização do país latino-americano com vistas à reconciliação nacional entre o chavismo e a oposição e à realização de novas eleições após a prisão do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar norte-americana no último mês de janeiro na capital venezuelana, que custou mais de cem vidas.

A mensagem de Barrett destaca que a presença diplomática ampliada dos Estados Unidos em Caracas "amplia nossa capacidade de trabalhar diretamente com o povo venezuelano". "Juntamente com nossos parceiros e no âmbito do Plano de Três Fases, buscamos promover a estabilidade e apoiar a recuperação dos serviços essenciais. Isso inclui estabilizar a rede elétrica e fortalecer os serviços de saúde", afirmou.

"A recuperação econômica é uma prioridade da segunda fase. Já atraímos importantes empresas americanas que estão investindo na economia venezuelana, gerando empregos de qualidade e impulsionando a inovação. Apoiamos um processo de reconciliação liderado pelos próprios venezuelanos", explicou.