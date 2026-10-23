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Kremlin prevê que a nova rodada de negociações com a Ucrânia ocorra nas primeiras semanas de novembro nos Emirados

De acordo com informações divulgadas pela agência Tass, nesta sexta-feira (23), as negociações terão a mediação dos Estados Unidos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/10/2026 às 18:00
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Kremlin prevê que a nova rodada de negociações com a Ucrânia ocorra nas primeiras semanas de novembro nos Emirados - Reprodução da internet

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O Kremlin informou nesta sexta-feira (23), que prevê uma nova rodada de negociações com a Ucrânia, com a mediação dos Estados Unidos, para as primeiras semanas de novembro, a ser realizada nos Emirados Árabes Unidos.

"Não se pode descartar nada de antemão. Mas as conversas a que nos referimos, previstas para a primeira quinzena de novembro em Abu Dabi, serão realizadas em formato trilateral", afirmou o porta-voz presidencial russo, Dimitri Peskov, em declarações durante sua coletiva de imprensa diária, divulgadas pela agência Tass.

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Dessa forma, ele reforçou a ideia de que a Ucrânia e a Rússia retomem o processo de negociação, conforme solicitado pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta mesma semana, após a qual assessores presidenciais apontaram a data de 10 de novembro para uma reunião em Abu Dhabi.

Resta aguardar a confirmação definitiva dos participantes, já que a Europa está se empenhando para garantir um lugar nas negociações, algo que o Kremlin não confirmou, mas também não descartou até o momento.

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Espera-se que o encontro sirva para dar novo impulso às negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia, bem como para estabelecer um quadro de segurança no continente europeu.

O presidente russo já havia manifestado sua disposição de retomar os contatos a três com os Estados Unidos e a Ucrânia para "garantir a segurança da Ucrânia e da Rússia após a conclusão de acordos de paz" , ressaltando que o objetivo final deve ser um tratado de paz "definitivo e não uma suspensão das hostilidades por um breve período de tempo".

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