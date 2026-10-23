França mobilizará 70 mil policiais para controlar as manifestações: "Seremos inflexíveis com os vândalos"

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Segundo a imprensa francesa, novas manifestações de estudantes e dos "coletes amarelos" estão previstas para ocorrer neste fim de semana em todo país

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As autoridades francesas confirmaram nesta sexta-feira o mobilização de 70 mil policiais nas ruas das principais cidades do país para controlar as manifestações previstas em toda a França neste fim de semana, no contexto das mobilizações em massa de estudantes e dos "coletes amarelos", alertando que as forças de segurança serão "inflexíveis" com aqueles que cometerem atos de vandalismo.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, confirmou que o mobilização incluirá efetivos locais e forças móveis, tanto da Polícia quanto da Gendarmeria francesa, para uma operação que envolverá 70.000 efetivos "para gerenciar esses diferentes eventos".

Nuñez detalhou que serão mobilizadas unidades especializadas, incluindo "unidades de elite" e unidades especializadas "ar-terra" para a capital, Paris, no que descreveu como um dispositivo "extremamente móvel, ágil e contundente".

O objetivo final é evitar que se repitam as cenas de violência e saques vividas em 17 de outubro, ponto em que Nuñez prometeu que as forças policiais francesas serão "inflexíveis" com grupos que cometerem atos de vandalismo.

"Todos os grupos de risco serão afetados e serão impedidos de cometer atos de vandalismo e de agir, seja por meio de saques, ataques a prédios públicos e, evidentemente, ataques contra as forças de segurança interna, como ocorre com demasiada frequência", ressaltou.

Dessa forma, ele ressaltou que os atos registrados na semana passada são "totalmente inaceitáveis". "Seremos inflexíveis com os vândalos, com os saqueadores e com todos aqueles que cometerem atos criminosos", enfatizou, ao se referir às inúmeras convocações por parte da "corrente da extrema esquerda e da extrema esquerda radical" para a prática de atos violentos.

"Estaremos totalmente à frente das operações para impedir que se repitam esses saques, esses atos de vandalismo e esses ataques contra prédios públicos", concluiu.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira que, entre as medidas para restabelecer a ordem pública, serão proibidas todas as mobilizações de organizações não sindicais, ressaltando que a "recomendação geral" é que não haja manifestações nos próximos dias.

Após uma reunião com o primeiro-ministro, vários ministros e responsáveis pelos serviços de inteligência e pela administração central, Macron informou que os prefeitos proibirão, sempre que possível, as manifestações convocadas por organizações "sem legitimidade", o que resultou em uma enxurrada de vetos por parte das autoridades locais e regionais francesas.

