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OTAN permitirá que a Ucrânia compre armas e munições por meio de sua agência de aquisições

Segundo a Agência de Apoio e Aquisições da OTAN (NSPA), Kiev terá acesso a equipamentos de defesa de forma mais rápida e econômica

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2026 às 18:46
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OTAN permitirá que a Ucrânia compre armas e munições por meio de sua agência de aquisições - Reprodução do 'X' / @ZelenskyyUa

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A OTAN permitirá que a Ucrânia adquira armas, munições e equipamentos militares por meio de sua agência centralizada de aquisições, de modo que Kiev terá acesso a equipamentos de defesa de forma mais rápida e econômica, após o país ter aderido a uma parceria de apoio da Aliança Atlântica destinada a reforçar a cooperação militar e industrial.

Foi o que anunciou nesta quinta-feira (22), em um comunicado, a Agência de Apoio e Aquisições da OTAN (NSPA, na sigla em inglês), que explicou que o acordo permitirá que a Ucrânia se beneficie do sistema de compras da Aliança e abrirá novas oportunidades para que as empresas ucranianas forneçam material e serviços militares aos países aliados.

"Essa parceria contribuirá para conectar mais estreitamente a indústria ucraniana a oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que permitirá que os aliados e parceiros aprendam com a inovação e a experiência operacional da Ucrânia, comprovadas no campo de batalha", destacou a diretora de Apoio às Operações da NSPA, Jacqueline Borsboom, em declarações divulgadas no comunicado.

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Especificamente, a Ucrânia aderiu à Associação de Apoio à Cooperação em Matéria de Segurança (SCSP, na sigla em inglês) da OTAN, com o objetivo de "continuar fortalecendo a base industrial da Ucrânia" e incorporar seus conhecimentos e experiência ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de capacidades militares.

A associação, criada em 2025 para fornecer apoio sustentável à Ucrânia por meio de um sistema estruturado de aquisições, conta atualmente com sete membros: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Reino Unido, a sede da OTAN e, a partir de agora, a Ucrânia.

Conforme detalhado pela agência, o Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Aliança, autorizou em abril passado que a NSPA pudesse abrir licitações e assinar contratos diretamente com empresas da indústria ucraniana, facilitando assim sua participação nos processos de aquisição da organização.

400 MILHÕES DE EUROS EM ASSISTÊNCIA À UCRÂNIA

Por outro lado, a NSPA lembrou que, desde o início da invasão russa, mobilizou cerca de 400 milhões de euros em assistência à Ucrânia por meio do fundo fiduciário do Pacote de Assistência Integral (CAP), destinado a fornecer suprimentos médicos, combustível, infraestruturas críticas e apoio em matéria de segurança cibernética.

A esse montante somam-se outros 219 milhões de euros contribuídos pela Coalizão de Capacidades de TI para modernizar as capacidades digitais de defesa da Ucrânia, além da doação de milhões de litros de combustível por parte de diversos países aliados.

A agência explicou que suas parcerias de apoio permitem que vários países da OTAN agrupem suas necessidades de aquisição de bens e serviços, com o objetivo de gerar economias de escala e, potencialmente, reduzir os custos das compras conjuntas.

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