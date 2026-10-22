Espanha chega a um acordo com a Itália para encerrar os controles de fronteira impostos após a crise de Ceuta

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Segundo os dois países, a medida "será acompanhada por um reforço no intercâmbio de informações para garantir a segurança do espaço comum de Schengen"

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Os governos da Espanha e da Itália concordaram em encerrar os controles recíprocos nas fronteiras internas, que estavam em vigor desde que o governo de Georgia Meloni decidiu impor essa medida em resposta à crise em Ceuta, causada pela entrada irregular de milhares de migrantes provenientes do Marrocos no final de julho.

A decisão de não prorrogar os controles de fronteira, "tomada após uma análise minuciosa da situação", conforme informou o Ministério do Interior, "será acompanhada por um reforço no intercâmbio de informações para garantir a segurança total do espaço comum de Schengen".

O acordo foi precedido por uma conversa telefônica entre os ministros do Interior da Espanha e da Itália, Fernando Grande-Marlaska e Matteo Piantedosi, agendada na sequência da reunião realizada à margem do Conselho Europeu entre os presidentes do governo de ambos os países, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni.

Durante a última cúpula de líderes europeus em Bruxelas, Sánchez e Meloni aproximaram suas posições quanto à suspensão dos controles de Schengen que a Itália introduziu no início de agosto, dias após a entrada de mais de 70 mil pessoas na cidade autônoma.

Na última sexta-feira, 16 de outubro, ambos os chefes de governo encarregaram seus ministros de concretizar essa tarefa nos próximos sete dias. Enquanto isso ocorria, a Itália decidiu prorrogar por mais uma semana os controles em portos e aeroportos para passageiros provenientes da Espanha, com a respectiva contramedida aprovada pelo governo de Pedro Sánchez para os passageiros provenientes da Itália.

Em resposta à Itália, o governo espanhol vinha prorrogando periodicamente o restabelecimento temporário dos controles nas fronteiras internas aéreas e marítimas espanholas em relação aos voos e conexões marítimas de passageiros provenientes da República Italiana.

Fontes italianas consultadas pela Europa Press explicaram que os ministros do Interior dos dois países iriam trabalhar para "avaliar em conjunto medidas alternativas de cooperação", enquanto, por parte espanhola, foi esclarecido que se trabalharia para "proceder à eliminação" dos controles.

Embora a reintrodução de controles de fronteira entre Estados-membros seja uma medida prevista pelo Código de Schengen, a Comissão Europeia sempre defendeu que essa deve ser uma opção "de último recurso" e instou os governos a buscar medidas alternativas para reforçar a vigilância sem suspender a livre circulação.

Entre as medidas alternativas que Bruxelas propôs no passado a outros países que mantêm de forma sistemática controles que deveriam ser pontuais - como Alemanha, Áustria ou França -, estão o reforço da ação policial conjunta para controles não sistemáticos, o intercâmbio de informações e um melhor uso da tecnologia, por exemplo, com sistemas móveis de identificação biométrica ou o rastreamento de veículos.