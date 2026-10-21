Presidente de Portugal convoca os partidos políticos para discutir a crise social no país
Nas últimas semanas, manifestantes portugueses organizaram acampamentos nas cidades de Lisboa e Porto para reivindicar o acesso à moradia
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O presidente de Portugal, António José Seguro, convocou os partidos políticos nacionais para o próximo dia 29, a fim de abordar a atual crise social que o país atravessa, na qual manifestantes organizaram acampamentos em Lisboa e no Porto para reivindicar o acesso à moradia.
Esta é a primeira vez que o presidente português convoca uma rodada de reuniões com os partidos representados no Parlamento desde que assumiu o cargo no Palácio de Belém, em março deste ano, além dos contatos protocolares realizados logo após sua posse.
Ao contrário de seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, que se reunia com as formações políticas para tratar de questões de estabilidade política, incluindo as negociações orçamentárias, Seguro optou por um papel menos intervencionista na vida política cotidiana de Portugal.
A rodada de contatos ocorrerá um dia após o projeto de Orçamento ser apresentado ao Parlamento português, onde se espera sua aprovação no dia 28.
Em relação à crise imobiliária que assola Portugal, Seguro apelou a um pacto de Estado entre as diferentes forças políticas para que sejam tomadas medidas urgentes e de longo prazo diante do problema. Assim, ele propôs que sejam levados adiante planos que incluam propostas de vários partidos e que sejam encontrados pontos de consenso para enfrentar a crise.
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Conforme relata o jornal português "Expresso", nesta mesma segunda-feira ele mencionou a situação ao afirmar que "um problema concreto e humano exige respostas igualmente concretas e humanas".