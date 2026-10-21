Macron defende sua gestão dos distúrbios nas ruas da França e aponta para uma "manipulação estrangeira"

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O presidente francês se referiu ao fato de que forças políticas de outros países estariam se aproveitando desses casos para manipular imagens com IA

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O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira (21) sua gestão dos distúrbios de rua registrados em Paris e em outras grandes cidades francesas após as mobilizações em massa de estudantes e dos "coletes amarelos", afirmando que o governo age "com método, serenidade e determinação", ao mesmo tempo em que apontou que há indícios de "manipulação estrangeira" dos distúrbios, referindo-se ao fato de que forças políticas de outros países estão se aproveitando desses casos, por vezes utilizando imagens manipuladas por Inteligência Artificial.

"No último sábado, ocorreram fatos inaceitáveis em várias cidades do país, que nos chocaram a todos e nos causaram dor. Eu me pronunciei no domingo à noite, porque era minha responsabilidade. Analisei o que havia acontecido, solicitei esclarecimentos e estabeleci um plano de ação que está sendo implementado", explicou Macron em declarações feitas no Catar, onde se encontra no meio de uma viagem regional.

O presidente francês destacou que o governo francês está trabalhando para garantir "transparência" em relação aos graves distúrbios ocorridos no sábado, ao mesmo tempo em que elogiou medidas como os toques de queda localizados para "impedir que essas cenas inaceitáveis se repitam".

"O mesmo será feito no próximo sábado. Portanto, agiremos com firmeza e utilizaremos todos os meios que a lei nos permite para evitar que ocorram novos eventos desse tipo", afirmou ele, referindo-se às novas mobilizações previstas para o dia 24.

Emmanuel Macron, presidente da França - Angelina Katsanis/AP

Em seguida, Macron defendeu a implementação de um "roteiro" "para atender às reivindicações legítimas" dos jovens, enfatizando o diálogo em andamento com as organizações estudantis, os parceiros sociais, as organizações empresariais e os órgãos do governo local.

"É necessário estabelecer um plano de trabalho, tomar decisões claras e poder avançar. O objetivo é ouvir e respeitar as preocupações, as divergências e, às vezes, a indignação que existe", destacou, depois de ressaltar que é preciso abordar "as causas profundas de maneira ordenada", enfatizando que é preciso separar desse debate "a violência que ocorreu", diante da qual pediu que "não se ceda de forma alguma".

O líder francês considerou "legítimas" as inquietações da juventude em relação ao seu futuro. "É preciso ouvi-la, acompanhá-la e tentar fazer o melhor possível. Tentei fazer o melhor possível nestes últimos anos. Talvez tenha tentado fazer algumas coisas bem, e talvez outras não tenha feito suficientemente bem. Por isso, temos uma grande dívida com essa juventude", resumiu. "Além da violência, à qual vamos fazer frente, não devemos abandonar essa questão", concluiu.

SINAIS DE MANIPULAÇÃO ESTRANGEIRA A POSTERIORI

Sobre se existe algum elemento de interferência estrangeira na crise na França, o presidente francês indicou que "não há indícios visíveis de interferência estrangeira nos acontecimentos que ocorreram", mas, por outro lado, se há "manipulação estrangeira", referindo-se à "manipulação posterior aos acontecimentos".

"Vimos imagens geradas por Inteligência Artificial que mostravam cenas que nunca ocorreram na França. Também houve pessoas que afirmaram que nosso país havia sido invadido por hordas de imigrantes e islamistas, algo completamente falso", destacou ele, em resposta às críticas lançadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Macron repreendeu, assim, o fato de a situação no país ser usada "em plena campanha eleitoral", tanto em nível nacional quanto "do outro lado do Atlântico". "Em momentos como esses, fica claro quem ama a França e quem não ama. Todo mundo acaba entendendo isso", enfatizou, reconhecendo que aqueles que falam mal da França lhe parecem "profundamente desagradáveis".