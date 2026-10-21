Elon Musk confirma possível fusão entre as empresas Tesla e SpaceX

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Proposta divide opiniões entre investidores e pode formar gigante de inteligência artificial; analistas avaliam convencimento de acionistas da Tesla

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O empresário Elon Musk transformou os rumores em realidade. Nesta terça-feira (20), anunciou que os conselhos da Tesla e da SpaceX estabeleceram comitês especiais para avaliar uma fusão entre as marcas. A decisão vem depois de meses de especulação acerca da combinação das empresas de Musk.

Os rumores começaram depois do IPO recorde da SpaceX em junho. Antes disso, Musk já tinha sinalizado que a combinação de seus negócios é algo muito bem vindo. Ainda em fevereiro, a SpaceX tinha adquirido o laboratório de IA de Musk, xAI, que já havia sido incorporado de sua empresa de mídia social, o X, em março de 2025.

A fusão entre Tesla e SpaceX seria um negócio de magnitude diferente, pois ambas as empresas são de capital aberto. "Os conselhos formaram os comitês especiais a pedido dos acionistas", disse Musk. "Eu acho que seria uma boa ideia? Sim", disse Musk durante a teleconferência de resultados da SpaceX na terça-feira.

Argumentos favoráveis à fusão

Para os defensores da proposta, a união seria um desdobramento natural, considerando que as duas empresas são comandadas por Musk e têm grandes planos para o desenvolvimento da inteligência artificial.

A combinação poderia criar um conglomerado verticalmente integrado, com atuação em diferentes etapas da cadeia de suprimentos de IA, desde centros de processamento de dados e fabricação de chips até o lançamento de satélites.

"Há muito mérito em combinar as empresas, pois estamos praticamente na singularidade da Super Inteligência e há muito a ganhar com a cooperação no desenvolvimento de software de Super Inteligência, design de chips, o Terafab obviamente, robótica, massa em órbita com a constelação Starmind (e) conectividade", disse Musk.

A Tesla já detém uma pequena participação na SpaceX por meio de um investimento anterior na xAI.

Resistência e obstáculos para fechar o acordo

Quem é contra uma fusão teme que a nova empresa seja muito difícil de gerenciar de forma eficaz. Ou seja, combinar Tesla-SpaceX seria grande demais para seu o próprio bem.

Sendo o CEO e maior acionista individual de ambas as empresas, Musk está impedido de participar do processo de negociação entre os dois conselhos. Como Musk controla cerca de 80% das ações com direito a voto da SpaceX, sua aprovação é suficiente para fechar um acordo.

Do lado da Tesla, Musk precisará que 50% de todas as ações da Tesla votem a favor da fusão para que ela seja aprovada. Alcançar tal patamar seria um "grande obstáculo", segundo Musk.

Valor da oferta é ponto central

Analistas buscam estimar qual seria o preço necessário para convencer os acionistas da Tesla a aceitar a operação.

Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets, afirmou que uma oferta de US$ 480 daria aos investidores da montadora uma participação de 48% na empresa resultante da fusão. Em nota divulgada na semana passada, ele avaliou que a proposta seria uma "proposta estratégica e financeira atraente".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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