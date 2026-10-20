França anuncia novos toques de recolher após restrições ajudarem a conter protestos

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Medidas foram adotadas após confrontos que deixaram ao menos 2 mil detidos, com autoridades locais autorizadas a impor novas restrições nesta terça

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A França adotará novos toques de recolher na noite desta terça-feira, 20, em áreas onde autoridades considerarem necessário, anunciou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. A medida ocorre um dia após cidades como Paris, Lyon e Nice imporem restrições para tentar conter possíveis distúrbios depois de protestos ao longo do fim de semana.

"Os toques de recolher obrigatórios direcionados contribuíram para a tranquilidade. Agradeço aos policiais que garantiram seu cumprimento, assim como aos prefeitos por sua mobilização, assim como aos prefeitos por sua mobilização", disse Lecornu no X. "Esta noite, novos toques de recolher obrigatórios serão decididos onde a situação o exigir. Essas decisões serão tomadas pelos prefeitos."

Protestos deixaram ao menos 2.400 pessoas detidas

Pelo menos 2.400 pessoas foram detidas depois que, no sábado, manifestantes em cidades de toda a França entraram em confronto com a polícia, incendiaram carros, invadiram prédios públicos e atearam fogo a uma prefeitura histórica, em protestos contra o aumento do custo de vida e as más condições nas escolas.

Na capital, o toque de recolher foi estendido das 23h de segunda-feira até as 6h desta terça-feira, e um helicóptero policial sobrevoou a Praça da República, um ponto central dos confrontos, varrendo a área com um holofote para verificar a ausência de pessoas.



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