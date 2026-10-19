Israel anuncia a retomada gradual da entrada de mercadorias em Gaza após quatro dias de suspensão

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O governo israelense, no entanto, adverte que qualquer comerciante que tenha feito pagamentos ao Hamas terá sua autorização revogada

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O governo israelense anunciou, nesta segunda-feira (19), a reabertura gradual da entrada de mercadorias na Faixa de Gaza, após vários dias de suspensão, depois de acusar o movimento islâmico palestino Hamas de extorquir os comerciantes.

A coordenadora das atividades israelenses no território palestino ocupado, a COGAT, afirmou que o Hamas "suspendeu seus mecanismos fiscais e suas ameaças", em referência à taxa de 10.000 séquels, cerca de 2.800 euros, exigida pelo movimento islâmico palestino de cada caminhão que entrava.

Na última quinta-feira, quando a COGAT acusou pela primeira vez o Hamas dessa "extorsão", o movimento palestino respondeu que o valor correspondia a uma "iniciativa comunitária voluntária" da qual "participam empresários para um fundo nacional cujos recursos são destinados integralmente ao apoio aos grupos mais vulneráveis, bem como a projetos de habitação, saneamento e ajuda humanitária".

De qualquer forma, e após constatar que o Hamas havia deixado de cobrar essa taxa, "os comerciantes voltaram a enviar seus pedidos para retomar a coordenação com Israel no que diz respeito à entrada de mercadorias em Gaza".

"A retomada da coordenação está ocorrendo em conformidade com o compromisso de Israel com as disposições humanitárias do acordo de cessar-fogo", confirmou a COGAT, enquanto meios de comunicação palestinos, como a agência Sanad, indicam que os caminhões poderão começar a entrar em Gaza a partir de terça-feira.

A COGAT, no entanto, ainda não confia totalmente, pois "as declarações dos comerciantes, por si sós, não constituem uma verificação"; por isso, a agência israelense, subordinada ao Ministério da Defesa, enfatizou o caráter "gradual" dessa reabertura.

Israel adverte, no entanto, que qualquer comerciante que tenha feito pagamentos ao Hamas terá sua autorização revogada para operar no âmbito do mecanismo de importação de mercadorias para a Faixa de Gaza.