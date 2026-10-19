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Governo francês começa a anunciar toques de recolher em várias cidades do país para conter possíveis distúrbios

A princípio, a determinação ocorrerá nas cidades de Lille, Douai, Wattignies e Denain para evitar a onda de protestos, distúrbios e tensão social

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/10/2026 às 19:02
Governo francês começa a anunciar toques de recolher em várias cidades do país para conter possíveis distúrbios
Governo francês começa a anunciar toques de recolher em várias cidades do país para conter possíveis distúrbios - BORIS GRDANOSKI/ ESTADÃO CONTEÚDO

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O governo francês começou a anunciar nesta segunda-feira (19) os iminentes toques de queda noturnos em várias cidades do país, que havia antecipado há algumas horas, começando por Lille, para evitar que se repita a onda de protestos, distúrbios e enorme tensão social que atingiu seu auge no último fim de semana.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, confirmou aos principais meios de comunicação do país a imposição dessas restrições, além de Lille, nas cidades de Douai, Wattignies e Denain, das 20h desta noite até as 6h da terça-feira (20), "com o consenso dos prefeitos envolvidos".

Na manhã desta segunda-feira, Lecornu levantou abertamente a possibilidade de impor essa medida a cada prefeito que a solicitasse, embora tenha se mostrado mais cauteloso ao considerar outra opção mais radical, como a declaração do estado de emergência.

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Em vez disso, o primeiro-ministro optou por esses "toques de queda pontuais e muito localizados".

"Coletes amarelos"

O movimento de protesto francês dos "coletes amarelos" anunciou nesta segunda-feira um novo dia de mobilização em massa contra o governo francês em relação ao custo de vida para o próximo sábado, 24 de outubro; um "segundo ato" das enormes manifestações do último fim de semana, no qual voltarão a exigir a renúncia imediata do presidente do país, Emmanuel Macron.

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"Macron fala de raiva e vergonha. Compartilhamos esse sentimento: raiva por pagar preços cada vez mais altos pela gasolina, pelos alimentos e pelo aluguel, e vergonha de um presidente que prometeu, em 2020, receber os 'coletes amarelos' no Eliseu e nunca o fez", publicaram os organizadores do movimento, em uma resposta veemente ao discurso à nação proferido ontem à noite pelo presidente francês, no qual ele se dedicou principalmente a denunciar grupos de "extrema esquerda" por transformarem os protestos em distúrbios.

Por outro lado, os "coletes" apontam a polícia como responsável por uma "violência desenfreada" contra os manifestantes e relembram as mutilações sofridas por jovens participantes após serem atingidos diretamente por granadas lacrimogêneas ou de choque lançadas pelas forças de segurança.

"O apoio dele (de Macron) é dirigido às forças de segurança, mas o nosso é dirigido aos feridos. A polícia mutila, os pesticidas matam, a destruição dos serviços públicos mata e a concentração de riqueza mata. Cada dia que passa representa um ato de violência maior do que qualquer revolta", condenam.

Os organizadores acompanham seu comunicado com a publicação de um mapa das mobilizações já agendadas para 24 de outubro: um total provisório de 84 manifestações em outras tantas cidades do país e oito concentrações pontuais em rotatórias e praças.

"O povo francês merece, finalmente, ser levado em conta, ouvido e atendido", concluem os "coletes amarelos" antes de avisar que não têm a menor intenção de "voltar para casa". O "segundo ato" deste sábado, consideram eles, não passa de mais um prelúdio da grande greve geral de 5 de novembro.

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