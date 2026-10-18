Padre morre após ser atingido por cruz em missa transmitida ao vivo

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Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdote na igreja localizada no Equador

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Um padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo nas redes sociais neste sábado, 17. O incidente ocorreu em Guaiaquil, no Equador, e vitimou o padre Patricio Sánchez Molinari. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guaiaquil em nota no Instagram no sábado.

Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdote enquanto ele celebrava a cerimônia na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região sul da cidade.

Após ser atingido, o padre foi socorrido por fiéis que estavam no local. Segundo o jornal equatoriano El Comercio, não há informações sobre o que teria causado o desabamento da cruz.

No comunicado compartilhado no Instagram, a Arquidiocese prestou condolências aos redentoristas, congregação religiosa do qual o sacerdote fazia parte, e aos amigos e familiares de Patricio Molinari. A nota foi assinada pelo Cardeal Luis Cabrera Herrera, arcebispo de Guaiaquil.



