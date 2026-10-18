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Padre morre após ser atingido por cruz em missa transmitida ao vivo

Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdote na igreja localizada no Equador

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/10/2026 às 13:24
Cruz de madeira atingiu padre durante uma missa na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Equador
Cruz de madeira atingiu padre durante uma missa na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Equador - Reprodução/Redes sociais

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Um padre morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo nas redes sociais neste sábado, 17. O incidente ocorreu em Guaiaquil, no Equador, e vitimou o padre Patricio Sánchez Molinari. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guaiaquil em nota no Instagram no sábado.

Registros do momento do acidente circulam nas redes sociais e mostram a estrutura atingindo a cabeça do sacerdote enquanto ele celebrava a cerimônia na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região sul da cidade.

Após ser atingido, o padre foi socorrido por fiéis que estavam no local. Segundo o jornal equatoriano El Comercio, não há informações sobre o que teria causado o desabamento da cruz.

No comunicado compartilhado no Instagram, a Arquidiocese prestou condolências aos redentoristas, congregação religiosa do qual o sacerdote fazia parte, e aos amigos e familiares de Patricio Molinari. A nota foi assinada pelo Cardeal Luis Cabrera Herrera, arcebispo de Guaiaquil.

 

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