Trump promete 'poderes inacreditáveis' e se coloca no centro da campanha eleitoral nos EUA

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Trump discursou na cidade de Highland Heights para apoiar candidatos republicanos, entre eles Ed Gallrein, que concorre à Câmara dos Representantes

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou neste sábado o poder que tem em seu segundo mandato na Casa Branca, durante um comício no Kentucky para aumentar a mobilização dos republicanos, que enfrentam dificuldades nas eleições de meio de mandato. "Posso fazer coisas inacreditáveis", afirmou.

Trump discursou na cidade de Highland Heights para apoiar candidatos republicanos, entre eles Ed Gallrein, que concorre à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Durante o evento, comentou sua decisão de mudar a forma como o governo americano se refere ao Golfo do México, passando a chamá-lo de Golfo da América.

"Não acho que poderia ter feito isso no meu primeiro mandato. Este é um mandato muito mais poderoso", disse Trump. "Também mudei o nome de um lago no Canadá para Lago América", continuou, em referência ao Lago Ontário.

A demonstração de poder reivindicada por Trump ocorre em meio à insatisfação dos eleitores com a maneira como ele exerce suas prerrogativas. As tarifas comerciais e a guerra contra o Irã têm pressionado os preços, enquanto cresce o número de americanos que acreditam que o presidente prioriza os próprios interesses, e não os do país.

Com o controle das duas Casas do Congresso em disputa, Trump tem colocado a si próprio no centro da campanha eleitoral. Caso os democratas conquistem a maioria, poderão abrir investigações sobre seu governo. Nos bastidores, republicanos temem que o presidente se torne um fator prejudicial ao desempenho do partido nas urnas.

Ao abordar diferentes assuntos no palco, Trump falou sobre os preços dos combustíveis e afirmou que a guerra contra o Irã terminará em breve. Ele repetiu uma previsão que já fez diversas vezes ao longo dos quase oito meses de conflito e disse que os preços da gasolina cairão para níveis ainda mais baixos. A plateia reagiu com aplausos.

O presidente também voltou a defender sua promessa de que, caso os republicanos conquistem a maioria na Câmara e no Senado, todos os adultos americanos receberão US$ 5 mil. A medida provavelmente custaria mais de US$ 1 trilhão e dependeria da aprovação do Congresso, além de agravar o déficit orçamentário anual dos Estados Unidos, que se aproxima de US$ 1,8 trilhão.

No comício de sábado, Trump acrescentou uma nova promessa condicionada à vitória republicana, desta vez direcionada ao Kentucky. Segundo ele, se o partido vencer as eleições, o Departamento de Defesa investirá na revitalização de uma fábrica de medicamentos no Estado. Fonte: Associated Press



