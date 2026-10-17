Papa Leão XIV deixa hospital quatro dias após a cirurgia

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Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer

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O papa Leão XIV deixou o hospital Gemelli, em Roma, neste sábado, 17, quatro dias após ser submetido a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão. Dezenas de pessoas saudaram o papa quando ele saiu do hospital e entrou em um veículo que o aguardava para retornar ao Vaticano.

Seu médico pessoal e cirurgião afirmou, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico.

Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer.

A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.

Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital.

