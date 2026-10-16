Von der Leyen: UE prepara 22º pacote de sanções à Rússia e não aliviará sem fim da guerra
Bloco pretende ampliar a pressão sobre Moscou, manter apoio energético e financeiro à Ucrânia durante o inverno e avançar nas negociações
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a União Europeia (UE) está elaborando o 22º pacote de sanções contra a Rússia, diante da continuidade dos ataques à Ucrânia. Segundo ela, o bloco não suspenderá nenhuma das restrições enquanto Moscou não encerrar a guerra.
"Uma coisa está absolutamente clara: não levantaremos nenhuma sanção a menos que a Rússia pare a guerra", declarou Von der Leyen, ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa, antes de reunião de líderes do bloco.
UE acusa Moscou de intensificar ataques após proposta de cessar-fogo
A dirigente afirmou que a UE apoiou a proposta de cessar-fogo energético do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acusou Moscou de desrespeitar o entendimento. "Vimos que a Rússia não o respeitou nem por um minuto. Em vez disso, intensificou os ataques e, portanto, precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia", disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Von der Leyen também prometeu apoio à Ucrânia durante o próximo inverno do Hemisfério Norte, diante dos ataques russos à infraestrutura energética e de abastecimento de água. A reunião discutirá ainda as necessidades financeiras, orçamentárias e militares de Kiev para 2026 e 2027.
Kiev avança nas negociações para entrar na União Europeia
Sobre a adesão da Ucrânia à UE, von der Leyen afirmou que o país conseguiu abrir mais dois dos seis grupos temáticos de negociação previstos no processo de ingresso no bloco. Segundo ela, a expectativa é iniciar as discussões sobre os dois grupos restantes até o fim do ano. A conclusão dessas etapas, porém, não significa a entrada automática da Ucrânia na UE.
Em publicação no X, Costa reforçou o compromisso europeu de manter o apoio político, financeiro e militar à Ucrânia. Segundo ele, é necessário aumentar a pressão sobre Moscou e avançar no processo de adesão de Kiev ao bloco.