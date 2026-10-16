Protesto pela educação pública termina em confronto na Argentina
Estudantes e professores cobraram do governo de Javier Milei o cumprimento da lei que prevê reajustes salariais e recursos para instituições públicas
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Milhares de estudantes, professores e representantes de diferentes setores da sociedade participaram, nesta quinta-feira (15), de uma manifestação em Buenos Aires, capital da Argentina, para cobrar do governo do presidente Javier Milei o cumprimento da Lei de Financiamento Universitário. O ato terminou em confronto entre manifestantes e forças de segurança em frente ao Congresso Nacional.
A mobilização fez parte da quinta Marcha Federal Universitária desde que Milei assumiu a Presidência, em dezembro de 2023. Durante o protesto, agentes de segurança utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e canhões d'água. Também houve registro de pessoas feridas e detidas.
A manifestação reuniu integrantes da comunidade acadêmica, além de representantes de sindicatos, partidos de oposição, organizações sociais e aposentados. Entre as reivindicações estavam a atualização dos recursos destinados às universidades públicas, a recomposição dos salários de professores e funcionários e o fortalecimento dos programas de bolsas estudantis.
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Impasse sobre financiamento
A Lei de Financiamento Universitário estabelece mecanismos para a recomposição dos salários dos profissionais da educação superior e a atualização das verbas destinadas ao funcionamento das instituições. A legislação também prevê a recuperação dos valores das bolsas estudantis.
Segundo o professor de ciência política da Universidade de Buenos Aires (UBA), Miguel De Luca, os salários dos docentes perderam poder de compra diante da inflação desde o início do governo Milei. Ele afirmou que o Congresso aprovou a legislação para atender às reivindicações da comunidade universitária, mas o presidente vetou a medida, levando a uma disputa entre o Executivo e o Legislativo.
De acordo com De Luca, decisões judiciais também determinaram que o governo cumpra a lei. O professor afirmou, porém, que as medidas ainda não foram implementadas como reivindicam os profissionais da área.
Efeitos nas universidades
A crise de financiamento tem provocado preocupação entre professores e representantes das instituições públicas. Um estudo do Centro de Pesquisa de Economia Nacional da Universidade de Buenos Aires apontou uma redução real de 40,5% nos recursos destinados às universidades na comparação entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2023.
Nicolás García Roel, secretário-geral da Associação Gremial Docente do Colégio Nacional de Buenos Aires, vinculada à UBA, afirmou que a legislação prevê uma recomposição salarial de 35% para recuperar parte das perdas acumuladas pelos docentes.
Segundo Roel, mais de 10 mil professores universitários deixaram seus cargos desde o início do governo Milei, em razão dos baixos salários. Ele também relatou que profissionais que permanecem nas instituições precisam buscar outras fontes de renda, o que reduz o tempo disponível para preparar aulas, corrigir atividades e desenvolver pesquisas.
A insatisfação também tem reflexos na rotina acadêmica, com paralisações e interrupções de aulas. Para os manifestantes, a aplicação da lei é necessária para garantir condições de trabalho aos profissionais e preservar o funcionamento das universidades públicas.
Até a publicação das informações divulgadas pelo Correio Braziliense, o presidente Javier Milei não havia se pronunciado sobre a manifestação. A ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, criticou o protesto em uma publicação nas redes sociais, acusando os participantes de promoverem desordem.