Brasileira é encontrada morta dentro de carro capotado em Portugal
A vítima foi encontrada nua no veículo, enquanto o motorista teria abandonado o local sem camisa após o acidente, aparentemente com ferimentos leves
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Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro que capotou na madrugada de quarta-feira, 14, na cidade de Odivelas, na região metropolitana de Lisboa, em Portugal. A mulher foi encontrada pelas equipes de socorro nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória, segundo o jornal Observador.
O motorista, de 26 anos, teria abandonado o local sem camisa após o acidente, aparentemente com ferimentos leves, informou o Correio da Manhã. Ainda conforme o jornal, testemunhas relataram que o casal estaria mantendo relações sexuais enquanto o carro estava em movimento.
No mesmo dia, o homem se apresentou à delegacia de Odivelas, acompanhado de sua advogada. Em seguida, ele foi orientado a se apresentar à polícia de trânsito. Autoridades portuguesas investigam o acidente.
De acordo com o Observador, a polícia afirmou que a brasileira saiu de casa dizendo que ia comprar tabaco. Pouco tempo depois, foi encontrada no interior do carro. Os agentes foram acionados às 3h05, após funcionários de um posto de combustível presenciarem o acidente.
A posição em que a brasileira foi encontrada levantou a suspeita de que ela não estava usando o cinto de segurança. Os socorristas tentaram reanimar a mulher, mas ela não resistiu. O marido havia comunicado o desaparecimento dela à polícia em Loures.