Atirador de 16 anos mata quatro pessoas em escola nos Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre as vítimas estão três crianças, de 5, 8 e 11 anos, e um professor; suspeito morreu após ser perseguido por um morador da comunidade

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um ataque a tiros em uma escola primária na cidade de Bend, no estado norte-americano do Oregon, deixou quatro pessoas mortas nesta quinta-feira (15), entre elas três crianças e um professor. Segundo informações da agência Reuters, o atirador, de 16 anos, morreu após ser perseguido por um morador da comunidade que entrou na unidade de ensino.

As vítimas tinham 5, 8 e 11 anos, além de um professor cuja idade não foi informada. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas: um aluno de 7 anos e um professor de 54 anos, ambos encaminhados ao hospital.

Morador perseguiu suspeito dentro da escola

O ataque ocorreu na Escola Primária Silver Rail, onde o adolescente disparou contra as portas trancadas da instituição. As autoridades não divulgaram mais informações sobre o suspeito, nem esclareceram as circunstâncias de sua morte. Segundo o chefe de polícia de Bend, Mike Krantz, um morador viu o jovem entrar na escola e o perseguiu para dentro do prédio.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, participou da entrevista coletiva e agradeceu à pessoa que interveio durante o episódio para evitar novas vítimas. Ela também afirmou que o estado lamentava as mortes e prestaria apoio às famílias das vítimas à medida que novas informações sobre o caso fossem divulgadas.

“Nenhum pai ou mãe deveria passar por um dia assim, e nenhuma comunidade deveria ter que viver isso”, declarou Kotek.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

