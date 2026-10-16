Atirador de 16 anos mata quatro pessoas em escola nos Estados Unidos
Entre as vítimas estão três crianças, de 5, 8 e 11 anos, e um professor; suspeito morreu após ser perseguido por um morador da comunidade
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Um ataque a tiros em uma escola primária na cidade de Bend, no estado norte-americano do Oregon, deixou quatro pessoas mortas nesta quinta-feira (15), entre elas três crianças e um professor. Segundo informações da agência Reuters, o atirador, de 16 anos, morreu após ser perseguido por um morador da comunidade que entrou na unidade de ensino.
As vítimas tinham 5, 8 e 11 anos, além de um professor cuja idade não foi informada. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas: um aluno de 7 anos e um professor de 54 anos, ambos encaminhados ao hospital.
Morador perseguiu suspeito dentro da escola
O ataque ocorreu na Escola Primária Silver Rail, onde o adolescente disparou contra as portas trancadas da instituição. As autoridades não divulgaram mais informações sobre o suspeito, nem esclareceram as circunstâncias de sua morte. Segundo o chefe de polícia de Bend, Mike Krantz, um morador viu o jovem entrar na escola e o perseguiu para dentro do prédio.
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A governadora do Oregon, Tina Kotek, participou da entrevista coletiva e agradeceu à pessoa que interveio durante o episódio para evitar novas vítimas. Ela também afirmou que o estado lamentava as mortes e prestaria apoio às famílias das vítimas à medida que novas informações sobre o caso fossem divulgadas.
“Nenhum pai ou mãe deveria passar por um dia assim, e nenhuma comunidade deveria ter que viver isso”, declarou Kotek.