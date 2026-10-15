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Trump anuncia que não haverá transmissão ao vivo da execução do autor do ataque em Fort Hood

Psiquiatra militar Nidal Malik Hasan foi condenado à morte após matar a tiros 13 militares na base de Fort Hood, no estado do Texas, nos EUA, em 2009

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/10/2026 às 20:37
O psiquiatra militar, Nidal Hasan, matou a tiros 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 2009
O psiquiatra militar, Nidal Hasan, matou a tiros 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 2009 - Reprodução da internet

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (15) que a execução de Nidal Malik Hasan, o psiquiatra militar condenado à morte por matar a tiros 13 militares na base de Fort Hood em 2009, não será, afinal, transmitida em directo por respeito às "pessoas de boa vontade" que não querem vê-lo morrer.

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Trump quis esclarecer, no entanto, que não era particularmente contra a transmissão, pois "teria sido um poderoso fator dissuasivo, já que o mundo inteiro teria testemunhado como os Estados Unidos lidam com terroristas e escória" como Hasan.

"No entanto, há muitas pessoas muito boas e de boa vontade que prefeririam não vê-lo morrer, seja pela internet ou por qualquer outro meio visual", acrescentou ele em suas redes sociais.

Assim, Hasan será executado no próximo dia 3 de dezembro por um pelotão de fuzilamento em um "evento que não será transmitido", mas as famílias das vítimas (conforme permite a lei americana) "poderão comparecer pessoalmente, se assim o desejarem, pois merecem testemunhar como a justiça é feita".

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