Empresa espanhola Solaria anuncia um investimento de 5 bilhões de euros no Uruguai para centros de dados

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O megaprojeto prevê gerar 3.100 postos de trabalho durante a fase de construção - até 2029 - e cerca de 1.500 empregos permanentes com o parque pronto

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O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, anunciou a assinatura de um acordo com a empresa espanhola Solaria Energía y Medio Ambiente para o desenvolvimento de um parque tecnológico de centros de dados que representará um investimento de 5,7 bilhões de dólares (5,08 bilhões de euros). Trata-se, conforme destacou o governo uruguaio, do maior investimento estrangeiro que o país sul-americano receberá em toda a sua história.

O megaprojeto, que operará sob o regime de zona franca, destinará 5,5 bilhões de dólares (4,9 bilhões de euros) à construção de centros de dados com capacidade de 500 megawatts, aos quais se somarão outros 200 milhões de dólares (178 milhões de euros) para instalar 350 megawatts de geração solar fotovoltaica que fornecerão energia renovável ao complexo.

As instalações serão desenvolvidas em duas fases e distribuídas de forma descentralizada entre os departamentos de Canelones, San José e Florida, com a previsão de gerar 3.100 postos de trabalho durante a fase de construção - até 2029 - e cerca de 1.500 empregos permanentes assim que o parque estiver em pleno funcionamento.

Durante a apresentação do acordo, Orsi caracterizou essa operação como um "sinal do Uruguai para o mundo", que consolida o país como um destino onde "as regras são claras e respeitadas" O presidente atribuiu essa conquista ao "acúmulo positivo" de políticas de Estado mantidas ao longo dos anos por diferentes governos, destacando a estabilidade macroeconômica e jurídica, bem como uma matriz elétrica quase 100% renovável, um fator estratégico que se torna cada vez mais determinante para os grandes investidores internacionais.

Com este acordo, a multinacional Solaria consolida sua presença no país sul-americano, onde atua há quase uma década administrando usinas solares nas localidades de Young (Río Negro) e Mercedes (Soriano).

Conforme destacou a Presidência do Uruguai, este projeto combina a aposta nacional na inovação tecnológica, a retenção de talentos locais e o desenvolvimento de uma economia digital ligada à preservação ambiental.