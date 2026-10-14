Papa Leão XIV pede orações após cirurgia para retirar tumor no pulmão; leia carta na íntegra

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O pontífice apresentou uma "evolução pós-operatória normal" e os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade"

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O papa Leão XIV pediu orações por sua saúde em carta divulgada nesta quarta-feira, 14, um dia após retirar um tumor cancerígeno no pulmão. "Confiando cada um de vocês à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço-os, por favor, que rezem por mim, enquanto eu rezo por vocês. A todos concedo de bom grado a minha Bênção Apostólica", disse o pontífice.

Ele abordou também o congresso internacional Amoris Laetitia, que ocorreu nos últimos dias no Vaticano, afirmando que não pôde participar por conta de sua saúde. "Sou particularmente grato às famílias que falaram sobre suas alegrias, dificuldades e esperanças, bem como aos chefes das Igrejas Católicas Orientais e aos presidentes das Conferências Episcopais, por sua preparação e pelo tempo que dedicaram a este encontro", escreveu.

Na última terça-feira, 13, o papa foi submetido a uma cirurgia torácica no Hospital Gemelli, em Roma, quando foi removido o lobo inferior do pulmão direito e confirmado o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Segundo o Vaticano, a cirurgia foi concluída com sucesso, dentro do tempo previsto e conforme o planejamento, e o papa retornou ao quarto após o procedimento.

O pontífice apresentou uma "evolução pós-operatória normal" e os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira. Ele também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado. Mais cedo, a Santa Sé já tinha divulgado que Leão XIV passou uma noite tranquila após o procedimento.

Leão XIV, de 71 anos, havia revelado no domingo, 11, que os médicos encontraram um pequeno nódulo no pulmão e recomendaram sua remoção. A previsão é que ele permaneça hospitalizado por pelo menos uma semana. As audiências do pontífice foram canceladas até 20 de outubro.

Apesar da internação, Leão XIV mantém plenamente suas atribuições como papa. As normas do Vaticano preveem procedimentos para a transferência do poder em caso de morte ou renúncia do pontífice, mas não estabelecem um mecanismo semelhante para situações de doença ou perda de consciência. Assim, mesmo durante a cirurgia, o comando da Igreja Católica permaneceu com o pontífice.

Leia a carta do papa Leão XIV

"Como vocês sabem, nestes últimos dias não me foi possível estar entre vocês. Agradeço de coração por suas orações e pelo trabalho que realizaram juntos. A partilha de suas experiências e sua escuta atenta constituem verdadeiramente um dom para toda a Igreja.

Sou particularmente grato às famílias que falaram sobre suas alegrias, dificuldades e esperanças, bem como aos chefes das Igrejas Católicas Orientais e aos presidentes das Conferências Episcopais, por sua preparação e pelo tempo que dedicaram a este encontro.

Lerei os frutos de seu trabalho e de suas discussões e, no momento oportuno, oferecerei minhas reflexões. Enquanto isso, encorajo vocês a começarem a compartilhar com suas Conferências Episcopais e Dioceses aquilo que viveram e receberam, e a continuarem a proclamar o Evangelho junto às famílias, inspirando-se na riqueza de Amoris Laetitia.

Em particular, espero que as próprias famílias estejam sempre ativamente envolvidas na vida e na missão de suas Igrejas locais e que ajudem vocês a discernir os caminhos a seguir. Ao voltarem para casa, peço que transmitam a todos os membros de suas comunidades minha proximidade espiritual e meu incentivo.

Enquanto confio cada um de vocês à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço que rezem por mim, assim como eu rezo por vocês. Concedo de bom grado a todos a Bênção Apostólica."