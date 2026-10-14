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Dinamarca responde a Trump que os EUA não têm direito preferencial sobre as matérias-primas da Groenlândia

Presidente norte-americano chegou a anunciar o início de operações "em grande escala" de exploração de petróleo, gás e minerais em terra groenlandesa

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/10/2026 às 18:40
Dinamarca responde a Trump que os EUA n&atilde;o t&ecirc;m direito preferencial sobre as mat&eacute;rias-primas da Groenl&acirc;ndia
Dinamarca responde a Trump que os EUA não têm direito preferencial sobre as matérias-primas da Groenlândia - Reprodução do X / @GreenlandMFA

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O governo dinamarquês respondeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que ele não possui nenhum tipo de direito preferencial sobre a exploração de matérias-primas na Groenlândia, depois que o mandatário norte-americano anunciou o início de operações "em grande escala" de exploração de petróleo, gás e minerais, com base em seu recente acordo com as autoridades dinamarquesas e groenlandesas para reforçar a cooperação militar e a segurança no Ártico e no Atlântico Norte.

"Se os Estados Unidos quiserem explorar o subsolo da Groenlândia em busca de petróleo, gás e minerais, terão que fazê-lo dentro do marco da legislação groenlandesa pertinente", respondeu o governo dinamarquês em uma declaração por escrito à emissora pública dinamarquesa TV2.

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O ministério também afirma que o novo acordo entre a Groenlândia, a Dinamarca e os Estados Unidos "não concede aos investidores americanos direitos especiais sobre as matérias-primas da Groenlândia" e, portanto, "não têm direitos preferenciais em relação aos investidores de outros países da OTAN, países da UE e parceiros da OTAN".

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Horas antes, Trump anunciou o início iminente dessas operações de exploração sob a égide do acordo tripartite de setembro: "Uma exploração em grande escala de petróleo, gás e minerais em nossa nova e bela Groenlândia", afirmou.

O próprio Trump afirmou, após o acordo com a Dinamarca e a Groenlândia, que o acordo permitirá que Washington assuma de forma permanente o controle da segurança e de outras necessidades estratégicas da ilha ártica, enquanto a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, descreveu a assinatura como um novo ponto de inflexão na relação entre as partes.

O acordo mantém formalmente a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia e reconhece o direito de sua população à autodeterminação, ao mesmo tempo em que prevê um reforço da presença militar dos Estados Unidos no território ártico, após meses de tensões causadas pelas exigências de Trump, que chegou a ameaçar tomar a ilha à força, invocando motivos de segurança nacional.

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