Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar
Pontífice deve permanecer hospitalizado por pelo menos uma semana, e audiências foram canceladas; recuperação pode influenciar viagens
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O papa Leão XIV chegou ao hospital Gemelli, em Roma, para uma cirurgia de remoção de um nódulo pulmonar, que deve ocorrer ainda nesta terça (13). Leão entrou no hospital e acenou enquanto dezenas de pessoas aguardavam na entrada principal, à espera de sua chegada.
Ele revelou no domingo (12) que os médicos haviam descoberto um pequeno nódulo localizado em seu pulmão e recomendaram sua remoção. Segundo o Vaticano, ele deve permanecer hospitalizado por pelo menos uma semana. Todas as suas audiências foram canceladas até 20 de outubro.
Médico afirma que casos podem ter bom prognóstico
O pontífice norte-americano, de 71 anos, demonstrou um nível incomum de transparência sobre o primeiro grande problema de saúde divulgado publicamente em seus 17 meses de pontificado. Ele revelou a descoberta do pequeno nódulo localizado durante a oração do meio-dia de domingo e anunciou que passaria pela cirurgia de remoção.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"São casos que podem ser muito bem tratados, se as palavras que ele usou refletirem a situação clínica", disse Lorenzo Spaggiari, diretor de cirurgia torácica do Instituto Europeu de Oncologia (IEO), em Milão - médico que não participa do tratamento do papa, mas conhece a equipe do Gemelli.
Um membro do clero que se encontrou com Leo na segunda-feira, o Cardeal de Tóquio Kikuchi Tsutomu, disse que Leo afirmou sentir-se bem e decidiu realizar a cirurgia imediatamente para não ter de alterar seus planos de viagem à América Latina.
No entanto, a decisão foi claramente uma surpresa: embora o hospital Gemelli disponha de um apartamento papal específico utilizado por papas anteriores - completo com uma capela privativa no 10º andar -, Leo ficará, na verdade, em um quarto próximo, uma vez que o apartamento papal passa atualmente por reformas, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano.
Tratamento adicional
Durante a cirurgia para remover o nódulo e parte do pulmão, os médicos também removeriam os linfonodos que drenam o segmento ou lobo afetado. "Se todos esses linfonodos apresentarem resultado negativo - ou seja, estágio um -, o prognóstico é muito bom", afirmou ele, acrescentando que nenhum outro tratamento seria necessário.
O nódulo foi descoberto durante exames de rotina, segundo o Vaticano, e Spaggiari disse que o Papa provavelmente passou por outros exames antes de receber a recomendação cirúrgica.
"Acho que ele teve um pouco de sorte. Encontraram algo que era assintomático - um nódulo pulmonar, possivelmente um tumor. Ele pode chamar isso de outra coisa; nós chamamos de sorte", disse ele.
A recuperação pode permitir viagem à América do Sul em novembro. O EIO recomenda que os pacientes não viajem de avião por três semanas após a cirurgia - o que daria ao Papa exatamente o intervalo necessário para realizar sua viagem planejada para 6 a 17 de novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, dependendo de sua recuperação.
Prognóstico
Um nódulo pulmonar é uma pequena área anormal que mede menos de 3 centímetros de diâmetro. Às vezes, é detectado em uma tomografia computadorizada realizada para investigar outro problema, como um trauma ou uma infecção pulmonar, de acordo com a American Cancer Society. Especialistas afirmam que o nódulo pode ser benigno ou maligno e que uma avaliação rápida é fundamental.
Se o nódulo for canceroso e removido em estágio inicial, o prognóstico é "excelente", e a cirurgia por si só pode ser um tratamento suficiente, disse o médico Stephen Liu, especialista em câncer de pulmão do Lombardi Comprehensive Cancer Center, da Universidade de Georgetown.
Leão, de 71 anos, é considerado saudável e em boa forma física, ambos fatores positivos para sua recuperação.
Ele disse que o nódulo foi descoberto durante "exames médicos recentes", e o Vaticano informou nesta segunda-feira que nenhum problema de saúde específico motivou o check-up, descrevendo-o como "de rotina".