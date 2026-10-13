Argentina solicita ao Tribunal do Mar "medidas provisórias" contra um projeto petrolífero nas Ilhas Malvinas

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O presidente da Argentina, Javier Milei, destacou que as medidas "visam preservar os direitos soberanos argentinos sobre sua plataforma continental"

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A Argentina apresentou nesta terça-feira, 13, um pedido ao Tribunal Internacional do Direito do Mar para a imposição de "medidas provisórias" com o objetivo de impedir a exploração de recursos pelo Reino Unido nas Ilhas Malvinas, após exigir que Londres encerrasse os trabalhos no âmbito do projeto "Sea Lion".

O presidente da Argentina, Javier Milei, destacou em um comunicado publicado nas redes sociais que Buenos Aires apresentou ao referido tribunal "um pedido de medidas provisórias para impedir a exploração de hidrocarbonetos pelo Reino Unido na plataforma continental da Bacia das Malvinas do Norte".

Assim, ele explicou que essa medida "visa preservar os direitos soberanos argentinos sobre sua plataforma continental e evitar que as atividades autorizadas de forma unilateral e ilegal pelo Reino Unido agravem a controvérsia reconhecida pelas Nações Unidas".

"A apresentação insere-se no procedimento arbitral que o Governo nacional iniciou em 28 de setembro, nos termos do anexo VII da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar (CONVEMAR), para defender sua soberania e os recursos naturais de todos os argentinos", ressaltou.

Nesse sentido, ele fundamentou o pedido em um artigo da convenção segundo o qual "enquanto a constituição de um tribunal arbitral estiver pendente, qualquer uma das partes na controvérsia poderá solicitar ao tribunal que determine medidas provisórias para preservar os respectivos direitos das partes na controvérsia ou para prevenir danos graves ao meio marinho, caso a urgência da situação assim o exija".

"A República Argentina reafirma, mais uma vez, seus direitos legítimos e imprescritíveis de soberania sobre as Ilhas Malvinas, a Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul, bem como sobre os espaços marítimos circundantes", declarou o presidente. "Pela história e pelo direito: as Malvinas são argentinas", acrescentou.

AS RECLAMAÇÕES DA ARGENTINA

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, ressaltou que esse pedido representa "um fato sem precedentes". "A estratégia integral impulsionada pelo presidente, Javier Milei, para defender nossos recursos na plataforma continental argentina está gerando resultados concretos", destacou.

Quirno especificou que Buenos Aires solicitou ao tribunal que o Reino Unido "impedisse o início ou a continuação da exploração de recursos de hidrocarbonetos na plataforma continental da Bacia Norte das Malvinas por parte do chamado projeto 'Sea Lion'", bem como que "se abstenha de utilizar as informações obtidas durante a exploração dos recursos naturais das áreas marítimas em disputa em detrimento dos direitos da Argentina".

Além disso, o pedido visa que o Reino Unido "deixe de impedir que a República Argentina cumpra sua obrigação, nos termos dos artigos 192 e 194 da CONVEMAR, de proteger e preservar o meio marinho das áreas marítimas objeto da controvérsia", segundo uma mensagem publicada nas redes sociais.

O chefe da diplomacia argentina ressaltou que o pedido visa, além disso, que Londres "se abstenha de adotar qualquer outra medida que possa agravar a controvérsia, em particular, a concessão de novas licenças para a exploração dos recursos da plataforma continental em disputa".

"Reiteramos mais uma vez nosso compromisso com o diálogo, a diplomacia e o Direito Internacional, e convidamos o Reino Unido a retomar as negociações bilaterais para encontrar uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania, conforme estabelecido pelas resoluções das Nações Unidas. Por uma questão de história e de direito: as Malvinas são argentinas", concluiu

O governo britânico, que até o momento não se pronunciou sobre a iniciativa de Buenos Aires, já havia rejeitado, no final de setembro, a decisão da Argentina de iniciar uma arbitragem internacional sobre a exploração de petróleo nas Ilhas Malvinas e alertou que tal comportamento "levanta dúvidas sobre a confiabilidade" do país sul-americano como parceiro de Londres.

Diante das acusações da Argentina, Londres insistiu que as atividades petrolíferas são reguladas pela legislação das Ilhas Malvinas e são realizadas "em plena conformidade com o Direito Internacional", antes de reiterar sua soberania sobre as ilhas, apesar das repetidas reivindicações de Buenos Aires.

Por sua vez, Milei afirmou que essa campanha diplomática e financeira foi desencadeada pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que estava "reavaliando" a posição de Washington em relação ao litígio, o que trouxe de volta à tona a guerra de dez semanas travada em 1982 pelo controle da região, que precipitou o fim das juntas militares argentinas e consolidou Margaret Thatcher como chefe do Executivo britânico.