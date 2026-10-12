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Zelensky comemora as novas sanções "necessárias" da União Europeia contra a Rússia

De acordo com o presidente ucraniano, essas sanções "limitam a capacidade da Rússia de prosseguir com sua agressão contra a Ucrânia"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/10/2026 às 19:39
Presidente da Ucr&acirc;nia, Volodmir Zelensky, comemora as novas san&ccedil;&otilde;es &quot;necess&aacute;rias&quot; da Uni&atilde;o Europeia contra a R&uacute;ssia
Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, comemora as novas sanções "necessárias" da União Europeia contra a Rússia - EVGENIY MALOLETKA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, comemorou o novo pacote de sanções aprovado pela UE contra a Rússia e destacou que essa pressão é "necessária" para forçar o fim da guerra.

"É o sinal correto e necessário de um compromisso sério para pôr fim à guerra da Rússia", afirmou o líder ucraniano em uma mensagem oficial que destaca que as sanções são direcionadas especificamente a pessoas e entidades envolvidas na produção de mísseis balísticos e drones Shahed.

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Essas sanções "limitam a capacidade da Rússia de prosseguir com sua agressão contra a Ucrânia". "Ao mesmo tempo, é importante restringir ainda mais o acesso a peças e tecnologias críticas e reforçar a supervisão do cumprimento das sanções", acrescentou a Presidência ucraniana em um comunicado.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia aprovaram nesta segunda-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia que inclui 1.569 pessoas e entidades ligadas ao complexo militar-industrial russo, entre elas 826 empresas e 743 executivos, na maior ampliação das listas de sancionados desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

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