Rússia ignora cessar-fogo energético anunciado por Trump e ataca usina na Ucrânia

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis dizer se a Rússia havia concordado com o cessar-fogo, dizendo que: "Os contatos estão em andamento"

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O presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, disse nesta segunda-feira, 12, que a Rússia continua a atacar instalações de energia da Ucrânia, mesmo depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que os países em conflito haviam concordado com um cessar-fogo energético na guerra que já dura quatro anos e meio.

No domingo, 11, Zelensky havia acusado a Rússia de atacar uma instalação energética na capital ucraniana. "Os russos bombardearam uma instalação energética em Kiev com um drone Shahed", declarou em uma publicação nas redes sociais.

O presidente ucraniano também disse que foram registrados ataques contra outras infraestruturas de energia na região oriental de Kharkiv, além de uma unidade de produção de gás e um posto de combustíveis civil. "E tudo isso aconteceu DEPOIS de o presidente dos Estados Unidos fazer seu comunicado sobre um cessar-fogo energético", ressaltou.

Nesta segunda, discursando no Fórum de Segurança de Varsóvia, na Polônia, Zelensky disse que a Ucrânia tomou conhecimento por meio de reportagens da imprensa do cessar-fogo energético com a Rússia, que envolveria uma pausa mútua nos ataques a instalações de energia.

Zelensky afirmou que estaria disposto a honrar tal acordo, caso Moscou fizesse o mesmo. "Nós apoiamos, mas não ouvi a aprovação dessa proposta pelo lado russo", disse Zelensky.

A breve publicação de Trump nas redes sociais no domingo, avisando sobre o suposto acordo, ofereceu poucos detalhes. O presidente americano afirmou que o cessar-fogo energético entrou em vigor imediatamente, acrescentando: "Não o quebrem!".

Nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis dizer se a Rússia havia concordado com tal cessar-fogo, limitando-se a declarar: "Os contatos estão em andamento".

Zelensky disse que a Ucrânia ficou "terrivelmente surpresa" com os ataques às instalações de energia. "Ficou claro que (o presidente russo Vladimir) Putin não lê a Truth Social", disse Zelensky, referindo-se à plataforma de mídia social de Trump.

Ataques à energia causaram prejuízos tanto para Ucrânia quanto para Rússia

Trump já havia anunciado anteriormente um acordo semelhante sobre a interrupção de ataques à energia, que não se concretizou. Em uma publicação nas redes sociais em 14 de setembro, ele disse que ambos os países haviam concordado em "não atingir" a infraestrutura energética um do outro, mas também não ofereceu detalhes sobre essa proposta.

A Rússia tem usado ataques a instalações de energia para privar os civis ucranianos de eletricidade, aquecimento e água encanada durante a guerra, na esperança de desgastar a resistência pública à invasão em grande escala promovida por Moscou. Autoridades ucranianas descrevem a estratégia como a "transformação do inverno em arma" e temem que a Rússia possa intensificar tais ataques com a aproximação do tempo frio.

A Ucrânia, por sua vez, lançou ataques contra instalações de energia russas, como refinarias de petróleo, às vezes em pontos profundos do território russo. Isso levou Trump a culpar Zelenski pelos preços recordes do diesel nos EUA, em vez de atribuí-los à guerra liderada pelos EUA no Irã.

Na sexta-feira, o presidente americano fechou um acordo com Putin para importar diesel da Rússia, em uma tentativa de baixar os preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA.