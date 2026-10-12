Papa Leão XIV cumpre agenda normalmente às vésperas de cirurgia para remover nódulo no pulmão

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O pontífice, de 71 anos, presidiu uma audiência com integrantes de uma entidade beneficente sediada em Roma, o Circolo San Pietro

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O papa Leão XIV teve uma agenda cheia de reuniões, audiências e compromissos nesta segunda-feira, 12, e parecia estar em boa forma, um dia depois de revelar que passará por uma operação nesta semana para remover um nódulo no pulmão, descoberto em exames médicos recentes.

O pontífice, de 71 anos, presidiu uma audiência com integrantes de uma entidade beneficente sediada em Roma, o Circolo San Pietro, e recebeu deles uma doação. Ele presidiu outras cinco audiências privadas, incluindo uma com o chefe dos capelães militares dos EUA, o arcebispo Timothy Broglio, além de ter feito três nomeações.

À tarde, o papa deve retomar uma conferência de uma semana, convocada por ele, sobre o acompanhamento pastoral às famílias.

O gabinete de imprensa do Vaticano afirmou nesta segunda-feira que nenhum problema específico motivou os exames que identificaram o nódulo, negando reportagens da imprensa italiana que sugeriam que uma inflamação teria levado Leão a fazer um check-up médico.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



