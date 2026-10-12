Incêndio destrói o mercado coberto mais antigo de Paris

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O Marché des Enfants-Rouge, localizado no bairro do Marais, foi criado há 411 anos e é um dos tradicionais pontos gastronômicos da região

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Um incêndio devastou o mercado de alimentos mais antigo de Paris na madrugada desta segunda-feira, 12. Chamado Marché des Enfants-Rouge (Mercado das Crianças Vermelhas, em português) e localizado no bairro do Marais, na capital francesa, o popular espaço de comida de rua foi criado há 411 anos e é um dos tradicionais pontos gastronômicos da região.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h15. Apesar da "ação rápida", o fogo se espalhou pelos cerca de mil metros quadrados ocupados pelo mercado coberto, informou o Corpo de Bombeiros de Paris, em publicação no X. Ariel Weil, prefeito do centro de Paris, também lamentou o incidente na rede social.

"Incêndio controlado, mas o mercado está totalmente destruído", afirmou Weil. A avaliação sobre a extensão dos danos, porém, não é uniforme: o Ministério Público de Paris informou que houve "destruição parcial" e manifestou apoio aos comerciantes que perderam bens no incêndio.

O Marché des Enfants-Rouge foi criado em 1615, durante o reinado de Luís XIII, e recebeu esse nome em referência a um orfanato próximo, o Hospice des Enfants Rouges, cujas crianças acolhidas vestiam roupas vermelhas. Em 1982, foi tombado como monumento histórico. Mesmo assim, quase acabou demolido tempos depois em função de um plano agressivo de reurbanização adotado durante a gestão do então prefeito Jacques Chirac, posteriormente eleito presidente da França. As informações são do The Guardian.

Uma campanha promovida por associações de bairro, artistas e intelectuais impediu a demolição. O mercado acabou restaurado entre 1997 e 2000, quando reabriu ao público.

Segundo o The Guardian, embora ainda abrigasse barracas tradicionais de frutas e verduras, carnes, queijos e peixes, o mercado passou a ser ocupado principalmente por mais de uma dúzia de estabelecimentos que ofereciam comida de rua francesa, libanesa, marroquina, japonesa e de outras culinárias.

As autoridades ainda não confirmaram as causas do incêndio.

