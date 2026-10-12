Aeroporto de Riad permanecerá fechado até 17 de outubro após os ataques mortais dos houthis

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Segundo autoridades sauditas, a medida visa "concluir trâmites necessários para verificar a segurança das instalações e a disponibilidade operacional"

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O Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, na Arábia Saudita, permanecerá fechado até o próximo sábado, 17 de outubro, uma medida tomada em meio aos repetidos ataques das milícias huti do Iêmen, que causaram pelo menos treze mortes neste fim de semana.

As instalações permanecerão fechadas até as 21h (23h na Espanha peninsular e nas Ilhas Baleares) desse dia, de acordo com um novo aviso NOTAM para pilotos da aviação geral, emitido horas depois de a Autoridade Geral de Aviação Civil saudita (GACA, na sigla em inglês) ter anunciado uma prorrogação da suspensão de suas operações.

O objetivo da medida é "concluir os trâmites necessários para verificar a segurança das instalações e sua disponibilidade operacional, em coordenação com as autoridades competentes", afirmou o órgão.

O fechamento ocorre após vários dias consecutivos de bombardeios lançados pela insurgência huti iemenita contra o aeroporto da capital saudita, incluindo um neste sábado que causou doze mortos, entre eles um cidadão norte-americano, e mais de 300 feridos.

As tropas das autoridades iemenitas reconhecidas internacionalmente anunciaram, há uma semana, uma ofensiva em grande escala para recuperar os territórios recentemente capturados pelos houthis e avançar até mesmo em direção à capital, Sanaa, que está nas mãos dos rebeldes desde 2014, operações essas que contam com o apoio da coalizão internacional liderada por Riad.

Os houthis lançaram, em 3 de setembro, uma ofensiva em áreas das províncias de Taiz e Hodeida e conseguiram avanços territoriais significativos, incluindo a tomada da cidade de Mocha e dos arredores do estreito de Bab el Mandeb, o que representou um duro golpe para as autoridades reconhecidas internacionalmente, que na última segunda-feira afirmaram ter recuperado o controle dessas últimas áreas.