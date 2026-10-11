Zelensky afirma que o cessar-fogo proposto por Trump é "novidade" para ele, mas se mostra disposto a cumpri-lo
O presidente norte-americano anunciou neste domingo (11) um "cessar-fogo para a energia", com efeito imediato, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia
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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestou surpresa com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo no setor energético entre a Rússia e a Ucrânia, mas declarou-se disposto a cumpri-lo caso Moscou faça o mesmo.
"O anúncio do cessar-fogo foi uma novidade para mim, mas se os russos concordarem com um cessar-fogo no setor energético, a Ucrânia também concordará", afirmou Zelensky em declarações ao jornalista Barak Ravid, da CNN e da Axios, da mídia norte-americana.
"Se o presidente Trump negociou isso com (o presidente russo, Vladimir) Putin, por favor, digam-nos quando começa a trégua. Estamos prontos e vamos aceitá-lo", acrescentou.
Trump anunciou neste domingo um "cessar-fogo para a energia", com efeito imediato, na guerra travada entre a Ucrânia e a Rússia, pelo qual ambas as partes se comprometeriam a não atacar as instalações petrolíferas e elétricas uma da outra.
"Com efeito imediato, há um cessar-fogo energético na guerra entre a Rússia e a Ucrânia", afirmou Donald Trump em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Ambas as partes concordaram. Não quebrem isso!", reforçou.
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Ainda neste domingo, Zelensky havia se oferecido para parar de atacar as refinarias de petróleo russas, conforme solicitado pelos Estados Unidos, em troca de que a Rússia cessasse os ataques contra a infraestrutura energética ucraniana.
O presidente ucraniano havia sido duramente criticado por Trump pelos ataques às refinarias russas, aos quais ele atribui o alto preço dos combustíveis em nível mundial. Trump chegou a pedir um novo presidente para a Ucrânia.