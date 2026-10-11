Zelensky afirma que o cessar-fogo proposto por Trump é "novidade" para ele, mas se mostra disposto a cumpri-lo

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O presidente norte-americano anunciou neste domingo (11) um "cessar-fogo para a energia", com efeito imediato, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestou surpresa com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo no setor energético entre a Rússia e a Ucrânia, mas declarou-se disposto a cumpri-lo caso Moscou faça o mesmo.

"O anúncio do cessar-fogo foi uma novidade para mim, mas se os russos concordarem com um cessar-fogo no setor energético, a Ucrânia também concordará", afirmou Zelensky em declarações ao jornalista Barak Ravid, da CNN e da Axios, da mídia norte-americana.

"Se o presidente Trump negociou isso com (o presidente russo, Vladimir) Putin, por favor, digam-nos quando começa a trégua. Estamos prontos e vamos aceitá-lo", acrescentou.

Trump anunciou neste domingo um "cessar-fogo para a energia", com efeito imediato, na guerra travada entre a Ucrânia e a Rússia, pelo qual ambas as partes se comprometeriam a não atacar as instalações petrolíferas e elétricas uma da outra.

"Com efeito imediato, há um cessar-fogo energético na guerra entre a Rússia e a Ucrânia", afirmou Donald Trump em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Ambas as partes concordaram. Não quebrem isso!", reforçou.

Ainda neste domingo, Zelensky havia se oferecido para parar de atacar as refinarias de petróleo russas, conforme solicitado pelos Estados Unidos, em troca de que a Rússia cessasse os ataques contra a infraestrutura energética ucraniana.

O presidente ucraniano havia sido duramente criticado por Trump pelos ataques às refinarias russas, aos quais ele atribui o alto preço dos combustíveis em nível mundial. Trump chegou a pedir um novo presidente para a Ucrânia.