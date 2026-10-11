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Papa Leão XIV anuncia cirurgia para remover nódulo no pulmão

Papa americano não possui histórico de problemas de saúde e é conhecido por ser fisicamente ativo, com partidas semanais de tênis e natação

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/10/2026 às 9:18
Papa Le&atilde;o XIV
Papa Leão XIV - VATICAN NEWS

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O Papa Leão XIV anunciou neste domingo, 11, que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão. "Os médicos consideram oportuno operar e, seguindo seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para retirá-lo", afirmou o pontífice ao término da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Leão, de 71 anos, disse que o tumor foi detectado "em um estágio muito inicial" e que está "bem localizado". Ele afirmou que a cirurgia está agendada para os próximos dias. Um porta-voz do Vaticano afirmou à AFP que o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por ""aproximadamente uma semana". A cirurgia deve acontecer no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, que tradicionalmente atende os pontífices.

O papa americano não possui histórico de problemas de saúde e é conhecido por ser fisicamente ativo, com partidas semanais de tênis e treinos de natação no retiro papal de verão em Castel Gandolfo.

Ele tem uma grande viagem planejada de 6 a 17 de novembro para Uruguai, Argentina e Peru. Ainda não está claro se a cirurgia e a recuperação afetarão o itinerário. (Com informações da agências internacionais)

 

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