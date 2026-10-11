Papa Leão XIV anuncia cirurgia para remover nódulo no pulmão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Papa americano não possui histórico de problemas de saúde e é conhecido por ser fisicamente ativo, com partidas semanais de tênis e natação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Papa Leão XIV anunciou neste domingo, 11, que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão. "Os médicos consideram oportuno operar e, seguindo seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para retirá-lo", afirmou o pontífice ao término da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Leão, de 71 anos, disse que o tumor foi detectado "em um estágio muito inicial" e que está "bem localizado". Ele afirmou que a cirurgia está agendada para os próximos dias. Um porta-voz do Vaticano afirmou à AFP que o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por ""aproximadamente uma semana". A cirurgia deve acontecer no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, que tradicionalmente atende os pontífices.

O papa americano não possui histórico de problemas de saúde e é conhecido por ser fisicamente ativo, com partidas semanais de tênis e treinos de natação no retiro papal de verão em Castel Gandolfo.

Ele tem uma grande viagem planejada de 6 a 17 de novembro para Uruguai, Argentina e Peru. Ainda não está claro se a cirurgia e a recuperação afetarão o itinerário. (Com informações da agências internacionais)



