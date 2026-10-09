Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Panamá, informa o Serviço Geológico dos EUA

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Tremor teve epicentro próximo ao extremo sul do país e foi sentido na capital, onde moradores deixaram edifícios e se reuniram nas ruas

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Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Panamá na manhã desta sexta-feira, 9, sacudindo edifícios até mesmo na capital e provocando evacuações, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Foi registrado, inicialmente, que o tremor teve magnitude 8,0, mas, depois, revisou a intensidade para 7,6, e posteriormente, para 7,7.

O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 10 quilômetros a sudoeste da comunidade isolada de Pitaloza Arriba, próxima ao extremo sul do Panamá, informou o USGS.

Os tremores foram sentidos na Cidade do Panamá, onde edifícios balançaram e moradores deixaram os imóveis, dirigindo-se às ruas.

Visivelmente abalados, os residentes se reuniram do lado de fora enquanto aguardavam informações sobre os impactos do terremoto. Ainda não há informações sobre vítimas.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos alertou para o risco de grandes ondas em praias e ilhas do México ao Peru, incluindo Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia e Equador. O Havaí também está sob alerta.

Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado