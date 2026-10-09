ONU considera "abominável" a próxima execução transmitida ao vivo do autor do ataque em Fort Hood, nos EUA

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O psiquiatra militar, Nidal Hasan, matou a tiros 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 2009

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As Nações Unidas classificaram diretamente nesta sexta-feira, 9, como "abominação" a decisão dos Estados Unidos de executar ao vivo e em direto Nidal Hasan, o psiquiatra militar que matou a tiros 13 pessoas na base militar de Fort Hood (Texas) em 2009.

Stepháne Dujarric, porta-voz do secretário-geral António Guterres, declarou-se indignado após o anúncio feito na última quarta-feira pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. "Olha, acho que o fato de um governo executar alguém em público ou diante das câmeras ao vivo é, francamente, abominável", afirmou ele.

Dujarric lembra que as Nações Unidas consideram que as execuções públicas constituem uma forma de tratamento ou pena cruel, desumana ou degradante, quer ocorram nos Estados Unidos, "no Irã ou no Afeganistão".

"Além disso, transmiti-las ao vivo equivale a torná-las públicas e poderia constituir uma violação da proibição da tortura", concluiu.

Nas últimas horas, outros profissionais humanitários, como o vice-diretor de pesquisa da Anistia Internacional dos Estados Unidos, Justin Mazzola, também condenaram, em três aspectos distintos, tanto a execução marcada para o próximo dia 3 de dezembro quanto o fato de se tratar do primeiro fuzilamento desde 1961 e sua transmissão ao vivo.

Para Mazzola, a execução não é apenas "condenável" por si só, mas "revela a arbitrariedade inerente à pena de morte; transmitir ao vivo a privação da vida por meio de um fuzilamento não faria senão multiplicar a crueldade da pena capital e perpetuar o ciclo de violência que, supostamente, as autoridades pretendem erradicar".