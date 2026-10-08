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UE prorroga por um ano as sanções contra a Rússia devido às suas interferências e atividades híbridas na União

Plano visa combater indivíduos responsáveis que executem, apoiem ou se beneficiem de ações atribuíveis ao Governo da Rússia que "ameacem a democracia"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/10/2026 às 20:49
União Europeia prorroga por um ano as sanções contra a Rússia devido às suas interferências e atividades híbridas na União
União Europeia prorroga por um ano as sanções contra a Rússia devido às suas interferências e atividades híbridas na União - European Commission / divulgação

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Os 27 países-membros concordaram nesta quinta-feira, 8, em prorrogar por mais um ano, até 9 de outubro de 2027, as sanções contra 80 pessoas e 20 entidades ligadas às "atividades híbridas" da Rússia, diante da "persistência e intensificação das ações desestabilizadoras" de Moscou contra os Estados-membros e seus parceiros internacionais.

Foi o que informou o Conselho (os governos) em um comunicado, no qual detalhou que a decisão se deve "às contínuas e intensificadas atividades híbridas da Rússia", incluindo a manipulação e a interferência em informações estrangeiras.

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As medidas restritivas preveem o congelamento dos ativos das pessoas e entidades sancionadas, bem como a proibição de que cidadãos e empresas europeias disponibilizem fundos ou recursos econômicos a elas. No caso de pessoas físicas, também é estabelecida uma proibição de entrada e trânsito pelo território da União Europeia.

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Esse regime de sanções foi estabelecido em 8 de outubro de 2024 para punir aqueles que participam de ações promovidas pelo governo russo que minam os valores fundamentais da UE e de seus Estados-membros, bem como sua segurança, estabilidade, independência e integridade.

O bloco implementou, em 2024, esse plano de sanções para combater indivíduos responsáveis que executem, apoiem ou se beneficiem de ações atribuíveis ao Governo da Federação da Rússia que "ameacem a democracia, o Estado de Direito, a estabilidade ou a segurança na União".

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