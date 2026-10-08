Ministro da Educação da França antecipa um plano de emergência antes de sua reunião com os sindicatos

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As organizações já anunciaram um novo protesto geral para 13 de outubro, após criticarem a passividade do governo diante dessa crise

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O ministro da Educação da França, Edouard Geffray, anunciou nesta quinta-feira, 8, um plano de emergência para atender a certas reivindicações dos estudantes e professores que vêm se mobilizando há dias contra o sistema educacional do país, pouco antes de iniciar uma reunião crucial com os principais sindicatos da área da educação e sabendo que as organizações já anunciaram um novo protesto geral para 13 de outubro, após criticarem a passividade do governo diante dessa crise.

A intenção de Geffray é que esse plano, voltado, por enquanto, para facilitar o regime de substituições de professores, entre em vigor em questão de "horas ou dias", enquanto se aguarda a definição de medidas adicionais após o término da reunião desta tarde, em meio a novas manifestações por todo o país para resolver questões que vão desde a superlotação das salas de aula até o processo de acesso ao ensino superior (Parcoursup), duramente criticado devido ao "engarrafamento" de inscrições que gerou e à dificuldade dos professores em analisá-las todas.

O encontro entre Geffray e os sindicatos ocorrerá em um clima de enorme distanciamento após o discurso proferido ontem à noite pelo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, que pediu aos manifestantes que suspendessem as negociações antes de prometer que o governo abordará suas preocupações no final deste mês ou no início de novembro; um prazo que indignou a secretária-geral do principal sindicato de professores do ensino médio (SNES-FSU), Sophie Vénétitay.

"É difícil tirar conclusões do nada. (Lecornu) apresentou um documento em branco ao adiar as decisões para novembro. No entanto, nem mesmo dar pequenos sinais de que se está saindo da crise por meio de anúncios é, de certa forma, uma maneira pouco responsável de ganhar tempo", lamentou ela.

Nesta quinta-feira, os estudantes continuam com as mobilizações após o chamado feito na véspera pelo SNES-FSU e pelos demais principais sindicatos da educação, indignados também com a insistência do governo francês em defender a atuação policial, o que contrasta com o balanço dos protestos, que registram mais de 300 feridos entre estudantes e professores e cerca de 6.600 detidos.

Assim, em Paris, vários milhares de jovens começaram a chegar esta tarde à Praça da Bastilha em meio a uma relativa tranquilidade, seguindo a marcha convocada em Lyon, que reuniu cerca de 3.500 manifestantes. As escolas continuam abertas (apenas 157 das 3.700 escolas de ensino médio do país fecharam hoje), mas as aulas estão suspensas total ou parcialmente na grande maioria delas.

Da Praça da Bastilha, Sabrine Kharbach, porta-voz do Sindicato dos Estudantes, concluiu fazendo um novo apelo à mobilização para o próximo dia 13 de outubro.

"Faço um apelo a todos para que se juntem às mobilizações com mais força a partir da próxima terça-feira. Uma grande manifestação em todo o território à qual é preciso aderir", proclamou ela em um comunicado confirmado posteriormente pela FSU, o sindicato nacional da educação.