Trump diz que ligará para Putin para tratar de suspeita de peste pneumônica na Sibéria
Funcionária de um instituto de pesquisa faleceu por uma pneumonia de origem desconhecida; OMS diz que o risco fora da Rússia é muito baixo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente dos Estados Unidos das Américas (EUA) Donald Trump afirmou na última terça-feira (6) que agendou uma ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, para tratar de um possível caso de peste pneumônica em um instituto de pesquisa localizado na Sibéria.
Em conversa com a imprensa na Casa Branca, Trump disse que falaria com Putin sobre o assunto "muito em breve". Autoridades de saúde começaram a investigar o caso após a morte da funcionária de um instituto antipeste. De acordo com as autoridades, a causa da morte foi uma pneumonia cuja origem é desconhecida.
Perguntado sobre o que a comunidade de inteligência dos EUA tem apurado, Trump afirmou que o governo americano está em "discussões muito profundas" sobre o tema. "Vamos poder falar sobre isso, provavelmente amanhã", disse.
OMS se pronuncia
Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o episódio representa um risco "muito baixo" fora da Rússia. A agência da ONU disse estar em contato com autoridades russas após relatos da morte, na semana passada, de uma mulher que trabalhava no Instituto de Pesquisa Antipeste de Irkutsk, da Sibéria e do Extremo Oriente.
Na segunda-feira (5), Trump declarou que os EUA estariam dispostos a ajudar a Rússia a lidar com a situação. "É uma doença complicada. É uma doença que a gente costumava conseguir controlar, mas, de alguma forma, esses micróbios ficaram mais fortes e mais espertos. Eles são como um exército", afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.