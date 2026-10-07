fechar
Mundo | Notícia

Trump diz que ligará para Putin para tratar de suspeita de peste pneumônica na Sibéria

Funcionária de um instituto de pesquisa faleceu por uma pneumonia de origem desconhecida; OMS diz que o risco fora da Rússia é muito baixo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/10/2026 às 12:29
Donald Trump e Vladimir Putin
Donald Trump e Vladimir Putin - Colagem: Jacquelyn Martin/Estadão Conteúdo e Divulgação/Governo Russo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos das Américas (EUA) Donald Trump afirmou na última terça-feira (6) que agendou uma ligação com  Vladimir Putin, presidente da Rússia, para tratar de um possível caso de peste pneumônica em um instituto de pesquisa localizado na Sibéria.

Em conversa com a imprensa na Casa Branca, Trump disse que falaria com Putin sobre o assunto "muito em breve". Autoridades de saúde começaram a investigar o caso após a morte da funcionária de um instituto antipeste. De acordo com as autoridades, a causa da morte foi uma pneumonia cuja origem é desconhecida.

Perguntado sobre o que a comunidade de inteligência dos EUA tem apurado, Trump afirmou que o governo americano está em "discussões muito profundas" sobre o tema. "Vamos poder falar sobre isso, provavelmente amanhã", disse.

Leia Também

OMS se pronuncia

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o episódio representa um risco "muito baixo" fora da Rússia. A agência da ONU disse estar em contato com autoridades russas após relatos da morte, na semana passada, de uma mulher que trabalhava no Instituto de Pesquisa Antipeste de Irkutsk, da Sibéria e do Extremo Oriente.

Na segunda-feira (5), Trump declarou que os EUA estariam dispostos a ajudar a Rússia a lidar com a situação. "É uma doença complicada. É uma doença que a gente costumava conseguir controlar, mas, de alguma forma, esses micróbios ficaram mais fortes e mais espertos. Eles são como um exército", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assista ao videocast Uma por Uma: Por que o voto das mulheres ainda incomoda?

 

Leia também

Eleitores dos EUA preferem democratas em temas-chave, mas duvidam de ambos os partidos
EUA

Eleitores dos EUA preferem democratas em temas-chave, mas duvidam de ambos os partidos
Eleições nos EUA: Trump faz comício em Ohio para impulsionar Jon Husted ao Senado
Eleições nos EUA

Eleições nos EUA: Trump faz comício em Ohio para impulsionar Jon Husted ao Senado

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.