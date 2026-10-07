María Corina Machado reafirma que voltará à Venezuela para "facilitar a transição"

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A líder da oposição venezuelana enfatizou, nesta quarta-feira (7), nas redes sociais, a intenção de "fortalecer a organização do povo"

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A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, voltou a enfatizar que sua intenção é retornar o mais rápido possível à Venezuela para "facilitar a transição" no país e "fortalecer a organização do povo".

Em uma mensagem nas redes sociais para agradecer ao congressista norte-americano Carlos A. Giménez, Machado afirmou que retornará "para estar ao lado dos venezuelanos nesta etapa". "Temos uma tarefa pela frente: construir uma Venezuela livre e democrática, que seja a aliada mais confiável dos Estados Unidos em nosso hemisfério", destacou.

"Obrigada, querido Carlos, pela sua amizade e por acompanhar, durante tantos anos, a causa pela liberdade da Venezuela. Viva a Cuba e a Venezuela livres!", afirmou em resposta às palavras do político norte-americano, que declarou que a oposicionista "é um exemplo de honestidade, decência e verdade".

"Seu retorno ao país fortalecerá o caminho rumo à democracia e à liberdade que todos desejamos para o corajoso povo venezuelano", declarou o congressista do Partido Republicano.

Na véspera, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Machado e disse confiar que "tudo vai dar certo". "Vou dizer uma coisa. Ela é uma mulher excelente. Ela me deu seu Prêmio Nobel porque sabia que eu o havia merecido, e ela é uma mulher excelente. Tudo vai dar certo", defendeu ele após a publicação de um artigo de opinião assinado pela própria Machado, no qual ela argumentava que seu dever atual é retornar ao seu país para "acompanhar" o povo venezuelano e "canalizar pacificamente as crescentes tensões sociais".