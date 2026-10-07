7 de Outubro: Chefe do Exército de Israel alerta para novos ataques

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Eyal Zamir comparou as falhas registradas durante os ataques de 7 de outubro de 2023 perpetrados pelo Hamas às que antecederam o Yom Kippur em 1973

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O chefe do Exército de Israel, Eyal Zamir, comparou nesta quarta-feira, 7, as falhas registradas durante os ataques de 7 de outubro de 2023 perpetrados pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e outros grupos armados palestinos com as que antecederam a Guerra do Yom Kippur em 1973, ao mesmo tempo em que alertou para possíveis novos "ataques surpresa".

Por ocasião das cerimônias de comemoração do terceiro aniversário do 7 de outubro, Zamir visitou uma nova divisão de treinamento do Exército acompanhado por vários altos oficiais das Forças Armadas, de onde proferiu um discurso no qual lamentou esses "dois momentos tão dolorosos" da história de Israel.

"Foram dois fracassos ligados por uma ameaça. A lição que todos devemos aprender com ambas as guerras é que devemos estar atentos à possibilidade de um ataque surpresa. As forças israelenses devem estar preparadas para isso", lamentou, segundo informações coletadas pelo jornal 'The Times of Israel'.

Nesse sentido, ele enfatizou que ainda "estamos lidando com as raízes desses fracassos", o que faz parte de um "processo de aprendizagem". "Estamos constantemente trabalhando para assimilar essas falhas e evitar que se repitam. Esse é o meu dever como chefe do Exército e o de todos aqueles que vestem o uniforme, seja na ativa ou na reserva", destacou.

"Um comandante que não questiona e que se apega às próprias crenças será derrotado. A realidade nos envia sinais constantemente; é nosso dever percebê-los, ouvi-los e mudar continuamente. Ao mesmo tempo, não devemos ficar estagnados no fracasso: devemos encará-lo de frente, aprender com ele e seguir em frente", afirmou.

"Nossas missões se multiplicam e o tamanho do Exército representa nossa capacidade estratégica em um país tão pequeno. A criação da 38ª Divisão e o estabelecimento de novas estruturas durante este último ano são passos necessários para fortalecer o Exército e reforçar a segurança do Estado de Israel", sustentou

Além disso, ele destacou que essa divisão se tornou uma "divisão operacional que, no próximo ano, se consolidará como uma nova divisão de reserva capaz de operar em qualquer cenário" "Aos reservistas presentes: obrigado. Todo o Estado de Israel deve agradecer pelo trabalho que vocês realizaram nos últimos três anos com um sacrifício extraordinário", concluiu.

EUA reafirmam a defesa

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que nunca esquecerão o "ato de barbárie" sofrido por Israel em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), reafirmando seu compromisso com a "defesa da civilização".

"Hoje completam-se três anos desde que os terroristas do Hamas torturaram, mutilaram e assassinaram 1.200 civis inocentes em Israel. Entre os mortos havia homens, mulheres e crianças, incluindo dezenas de americanos", destacou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em uma mensagem nas redes sociais.

Dessa forma, o chefe da diplomacia norte-americana ressaltou que Washington "nunca esquecerá o ato de barbárie contra um aliado" e afirmou que, no aniversário do massacre, "renova o compromisso com a defesa da civilização".

Irã fala em defesa da terra

No fim de semana, Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram formalmente a existência de um Estado da Palestina - Mohammed Abubakr/Pexels

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Alí Abdolahi, afirmou nesta quarta-feira, 7, que os ataques de 7 de outubro de 2023 perpetrados pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) contra território israelense permitiram que os palestinos "transformassem sua resistência" para passar à ação em "defesa de sua própria terra".

"A operação 'Inundação de Al-Aqsa' foi além da imaginação do regime sionista; a defesa da frente de resistência seguirá em frente até que se alcance a libertação completa de Al-Quds", afirmou ele, referindo-se a Jerusalém.

Além disso, ele afirmou que "essa operação pegou de surpresa o regime falso e colocou em dúvida seus cálculos". "Isso abalou os sionistas", afirmou ele, antes de enfatizar que, com isso, foi possível "passar à ofensiva" e "acelerar a queda de um regime que assassina crianças", segundo informações coletadas pela emissora de televisão pública IRIB.

"Os inimigos da comunidade islâmica, especialmente os criminosos sionistas, devem saber que as sementes dos mártires da resistência, especialmente mártires como Qasem Soleimani, Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, marcarão o início do fim do regime de ocupação", afirmou ele, referindo-se ao ex-chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, ao ex-líder do Hezbollah e aos ex-líderes do Hamas, respectivamente, todos falecidos em ataques dos Estados Unidos ou de Israel.

