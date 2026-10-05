Trump tacha as eleições nos EUA de "corruptas", comparando-as às do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente dos EUA falou da rapidez na apuração dos votos de 125 milhões de pessoas "no primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o processo eleitoral em seu próprio país, classificando-o de corrupto e comparando-o com a rapidez na apuração dos votos de 125 milhões de pessoas "no primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil", onde o ultradireitista Flávio Bolsonaro obteve 47% dos votos e o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, 45%.

"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil. Os resultados foram divulgados logo após o encerramento da votação, no mesmo dia!", elogiou o ocupante da Casa Branca, frequente antagonista do governo de Lula e aliado do pai do vencedor do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Dessa forma, Trump aproveitou a votação brasileira - na qual os serviços de inteligência do país latino-americano alertaram para uma possível interferência dos Estados Unidos - para criticar o sistema eleitoral de seu próprio país.

"Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e muitas outras cidades e estados dos Estados Unidos, os resultados, com números (de eleitores) muito menores, costumam levar semanas para serem 'manipulados', quero dizer, calculados", afirmou. "As eleições nos Estados Unidos são corruptas", concluiu ele, em linha com suas repetidas críticas ao processo democrático de seu país, que costumam se concentrar no suposto voto de pessoas que não teriam a nacionalidade.

De fato, ele mantém uma disputa na Justiça por causa das restrições ao voto que tentou implementar para as eleições de 3 de novembro e que a Suprema Corte rejeitou em meados de setembro

O magnata republicano se pronunciou dessa forma quando falta menos de um mês para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos - as "midterms" --, nas quais o Partido Republicano enfrenta o Partido Democrata pelas 435 cadeiras da Câmara dos Deputados e por aproximadamente um terço das 100 cadeiras do Senado, o que poderia alterar as maiorias nas duas casas.

Donald Trump tem se gabado, em suas últimas intervenções públicas, de dados econômicos, migratórios e de criminalidade, com o objetivo de reforçar a primeira metade de seu mandato antes da votação. Ao mesmo tempo, ele também tentou impulsionar a participação do eleitorado conservador prometendo distribuir quase 4.300 euros a cada cidadão adulto do país caso o Partido Republicano saia vitorioso.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo