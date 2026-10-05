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Número de palestinos mortos em ataques de Israel contra Gaza desde o acordo de cessar-fogo sobe para 1.460

A isso somam-se 836 corpos recuperados das áreas de Gaza das quais as tropas israelenses se retiraram na sequência do referido acordo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/10/2026 às 11:02
Palestinos caminham por uma rua cercada por prédios destruídos durante operações aéreas e terrestres israelenses em Gaza
Palestinos caminham por uma rua cercada por prédios destruídos durante operações aéreas e terrestres israelenses em Gaza - ABDEL KAREEM HANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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Autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), estimaram nesta segunda-feira, 5, em 1.460 o número de palestinos mortos por ataques lançados por Israel contra o enclave desde a entrada em vigor, em outubro, do cessar-fogo associado ao acordo para implementar a proposta dos Estados Unidos para o futuro do território costeiro.

O Ministério da Saúde de Gaza indicou, em um comunicado publicado nas redes sociais, que, desde 11 de outubro de 2025, foram confirmadas 1.460 mortes e 5.116 feridos em ataques israelenses, incluindo cinco mortos e 26 feridos nas últimas 24 horas.

A isso somam-se 836 corpos recuperados das áreas de Gaza das quais as tropas israelenses se retiraram na sequência do referido acordo. Atualmente, elas estão presentes na chamada "linha amarela", que abrange mais da metade do território da Faixa de Gaza.

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Além disso, a organização destacou que, desde o início da ofensiva lançada por Israel após os ataques de 7 de outubro de 2023 - que deixaram cerca de 1.200 mortos e cerca de 250 sequestrados, segundo o balanço oficial das autoridades israelenses -, foram registrados 74.243 mortos e 175.232 feridos

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Por sua vez, o Exército de Israel anunciou a morte de um suposto comandante das forças especiais Nujba do Hamas em um bombardeio realizado no fim de semana contra a região de Nuseirat (centro). O falecido foi identificado como Ibrahim Mustafa Suleiman Abu Omar, acusado de "invadir o território de Israel" durante os ataques de 7 de outubro.

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