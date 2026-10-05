Netanyahu promete "ajustar contas" com todos os envolvidos nos ataques de 7 de outubro

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O primeiro-ministro de Israel destacou que "todos aqueles que atacaram território israelense ou sequestraram reféns têm os dias contados"

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 5, que "vai ajustar contas" com todos os envolvidos nos ataques de 7 de outubro de 2023 contra o país e garantiu que, em Gaza, "não restará nenhum governo do Hamas", palavras proferidas por ocasião do aniversário dos ataques perpetrados pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e outros grupos palestinos, que coincide com o dia de hoje no calendário hebraico.

Assim, ele ressaltou que Israel "tem mais missões que espera concluir" em breve e destacou que "todos aqueles que atacaram território israelense ou sequestraram reféns têm os dias contados". "Nós os alcançaremos, assim como fizemos com outros", afirmou durante um discurso.

Com relação à situação no Líbano, ele afirmou que o Exército "continuará atacando o Hezbollah e criando uma oportunidade para a paz no país, onde a grande maioria realmente deseja alcançar a paz com Israel".

Além disso, ele garantiu que "não permitirá que o Irã ameace a existência de Israel". "O regime está mais fraco do que nunca desde que foi fundado. Está lutando pela sobrevivência e, no fim, desaparecerá. Temos um plano de três pontos para destruir Israel", acrescentou.

"Tivemos terceiros lançando mísseis contra nosso território e nossas cidades e, o mais importante, foram projetadas bombas nucleares para destruir nosso país e nos apagar da face da Terra", esclareceu.

"Lutando em conjunto, as forças armadas israelenses conseguiram eliminar as armas terroristas do Irã e enfrentar os inimigos para fazê-los recuar de nossas fronteiras e criar zonas tampão", afirmou, segundo informações do jornal 'The Times of Israel'.

O presidente do país, Issac Herzog, afirmou que "o passar do tempo não isenta" do dever de investigar o que aconteceu naquele 7 de outubro e lamentou que "já se passaram três anos desde a tragédia sem que o governo tenha estabelecido um órgão de investigação exaustivo".

Nesse sentido, ele declarou que Israel "deve investigar com determinação, coragem e sem preconceitos, para compreender como isso aconteceu". "Há lições claras que já conhecemos e devemos internalizar: não devemos ignorar os avisos nem os sinais preocupantes. E também devemos encarar diretamente o que nos acontece em nosso próprio lar, a partir de dentro", destacou.

Herzog enfatizou que, diante da atual campanha para as eleições que ocorrerão no final de outubro, "é preciso observar atentamente os sinais de alerta evidentes, aqueles que indicam uma profunda divisão e disputas perigosas".

"É claro que temos o direito de discordar e, de fato, o dever de debater assuntos importantes e grandes questões", afirmou. "Mas devemos lembrar: aqueles que hoje discordam de vocês viverão aqui ao lado de vocês amanhã. Seus filhos crescerão no mesmo país que os de vocês. Eles serão chamados a protegê-lo juntos e a construir seu futuro em comum", acrescentou.

O EXÉRCITO LAMENTA AS FALHAS

Por sua vez, o chefe do Exército, Eyal Zamir, afirmou que os sucessos alcançados "não apagam o fracasso" do que aconteceu. "Hoje, por ocasião do terceiro aniversário, a nação inteira inclina a cabeça e sofre. Lembramos dos civis assassinados em suas casas, dos jovens que saíram para dançar e nunca mais voltaram, daqueles que foram sequestrados e assassinados em cativeiro, dos guerreiros e soldados mortos em combate, dos membros das forças de segurança e das equipes de alerta e resgate que se aventuraram no inferno e morreram em combate", afirmou.

"Manifestamos nossa solidariedade aos feridos e às vítimas da guerra, e abraçamos as famílias em luto. A memória dos que morreram e foram assassinados permanecerá diante de nossos olhos, lembrando-nos da grande responsabilidade que nos foi confiada. Seu heroísmo, sua dedicação e a maldade que enfrentaram fazem parte do nosso legado", enfatizou.

Zamir destacou que esse é o "espírito da vitória, um espírito que nossos inimigos jamais poderão abalar". "Desde aquele dia, empreendemos uma longa campanha: lutamos em cenários próximos e distantes, defendemos comunidades e fronteiras, atacamos nossos inimigos e destruímos capacidades que ameaçavam os cidadãos de Israel. Resgatamos e trouxemos de volta reféns, e desenvolvemos novas formas de enfrentar as ameaças", continuou ele.

"Não permitiremos que nossos inimigos se fortaleçam sem obstáculos: identificaremos as ameaças assim que surgirem e as combateremos com determinação e firmeza. Soldados e comandantes das FDI: vocês são os heróis que guardam o país, o escudo que protege seus cidadãos e a espada erguida contra seus inimigos", advertiu.

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