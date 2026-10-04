Reino Unido, EUA e Holanda alertam sobre 'programa espião' do Irã contra dissidentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O alerta também descreve tentativas de atrair vítimas com conteúdos personalizados, incluindo iscas como falsos resultados de exames médicos

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O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido (NCSC, na sigla em inglês), ligado ao serviço de inteligência GCHQ, divulgou um alerta técnico conjunto com o FBI, dos Estados Unidos, e com a agência de inteligência e segurança da Holanda sobre uma campanha de "phishing direcionado" e vigilância digital atribuída a atores cibernéticos do Estado iraniano.

Segundo o comunicado, dissidentes, ativistas e jornalistas considerados ameaça pelo regime do Irã vêm sendo abordados em diferentes países, inclusive no Reino Unido, por mensagens que simulam contatos legítimos em aplicativos como WhatsApp e Telegram. A tática descrita é a de criar confiança com conversas prolongadas e, em seguida, induzir a vítima a baixar arquivos ou programas que instalam o software malicioso chamado "CHOSEN BRICK".

O NCSC afirma que o CHOSEN BRICK é um "programa espião" voltado exclusivamente para computadores com Windows e que mantém persistência no sistema, sobrevivendo a reinicializações. Uma vez ativo, o malware permite a coleta de informações como contatos, e-mails e mensagens em redes sociais, além de incluir função de captura de tela e acesso ao microfone.

O alerta também descreve tentativas de atrair vítimas com conteúdos personalizados, incluindo iscas como falsos resultados de exames médicos, e registra que dados obtidos já apareceram em sites de vazamento alinhados ao Irã, elevando o risco à segurança pessoal de alvos expostos.

Em nota, o diretor de Operações do NCSC, Paul Chichester, disse que o Reino Unido e parceiros internacionais "continuarão a expor" atividades maliciosas e recomendou que pessoas em risco conheçam as técnicas de engenharia social descritas e adotem as medidas de mitigação. Entre as orientações, estão reforço de autenticação, atualização de sistemas e verificação da identidade do interlocutor por outro canal antes de abrir links ou anexos.