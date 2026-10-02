EUA suspendem seus serviços consulares no Brasil por "motivos de segurança"
Suspensão começa nesta sexta-feira (2) e afeta a Embaixada e os consulados americanos no país; governo dos EUA não detalhou as razões
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As autoridades dos Estados Unidos anunciaram a suspensão dos serviços consulares em sua Embaixada e consulados no Brasil devido a "motivos de segurança" não especificados, de acordo com um breve comunicado divulgado por sua representação diplomática no país sul-americano.
"Os serviços consulares na Embaixada e nos Consulados dos Estados Unidos no Brasil serão suspensos a partir desta sexta-feira, 2 de outubro, devido a preocupações com a segurança", afirmou o comunicado.
Assim, foi enfatizado que "os cidadãos norte-americanos que precisarem de assistência de emergência durante esse período não devem comparecer à Embaixada, aos Consulados nem a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos".
Suspensão ocorre dois dias antes das eleições brasileiras
Os Estados Unidos não forneceram detalhes sobre os motivos dessa decisão, que ocorre apenas dois dias antes das eleições nas quais o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, busca a reeleição contra o candidato de extrema direita Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Lula parte, segundo várias pesquisas, ligeiramente à frente de Bolsonaro neste primeiro turno de domingo, com 39% dos votos contra 34% de seu adversário. Essas eleições serão as primeiras desde as de 2022, que resultaram na condenação à prisão de Jair Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas urnas.
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