Após EUA, Embaixada da Austrália no Brasil também fecha por 'preocupações com segurança'

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Fechamento ocorre nesta sexta (2) e a orientação é para que australianos evitem áreas próximas às instalações diplomáticas americanas no Brasil

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A Embaixada da Austrália em Brasília informou que estará fechada nesta sexta-feira (2) por "preocupações com a segurança". O comunicado foi anunciado, nas redes sociais, pela embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.

Na publicação, a diploma cita o fechamento da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil, também anunciado na madrugada desta sexta.

"Em 2 de outubro, EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes."

A Embaixada da Austrália orienta que para assistência consular urgente, é necessário entrar em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra.

Suspensão na Embaixada e consulados dos EUA

Na madrugada desta sexta, o Departamento de Estado dos EUA informou que os serviços consulares na Embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta data, devido a "questões de segurança". O comunicado não dá detalhes sobre o motivo da medida e nem quando os atendimentos serão retomados.

Por causa da paralisação, as emissões de vistos e as entrevistas agendadas para esta sexta foram afetados. Os atendimentos presenciais nas unidades dos consulados dos EUA no Brasil não estão sendo realizados.

Em relação aos cidadãos norte-americanos, o governo dos EUA orienta especificamente que eles não compareçam à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência. Segundo o Departamento de Estado, as autoridades americanas estão trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.

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