Após EUA, Embaixada da Austrália no Brasil também fecha por 'preocupações com segurança'
Fechamento ocorre nesta sexta (2) e a orientação é para que australianos evitem áreas próximas às instalações diplomáticas americanas no Brasil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Embaixada da Austrália em Brasília informou que estará fechada nesta sexta-feira (2) por "preocupações com a segurança". O comunicado foi anunciado, nas redes sociais, pela embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.
Na publicação, a diploma cita o fechamento da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil, também anunciado na madrugada desta sexta.
"Em 2 de outubro, EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes."
A Embaixada da Austrália orienta que para assistência consular urgente, é necessário entrar em contato com o Centro de Emergência Consular em Camberra.
Suspensão na Embaixada e consulados dos EUA
Na madrugada desta sexta, o Departamento de Estado dos EUA informou que os serviços consulares na Embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta data, devido a "questões de segurança". O comunicado não dá detalhes sobre o motivo da medida e nem quando os atendimentos serão retomados.
Por causa da paralisação, as emissões de vistos e as entrevistas agendadas para esta sexta foram afetados. Os atendimentos presenciais nas unidades dos consulados dos EUA no Brasil não estão sendo realizados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em relação aos cidadãos norte-americanos, o governo dos EUA orienta especificamente que eles não compareçam à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência. Segundo o Departamento de Estado, as autoridades americanas estão trabalhando em estreita cooperação com as autoridades brasileiras para tratar de questões de segurança.